Tennis Tracker: Finálový turnaj Davis Cupu má kompletní podobu, dál jdou Argentina i Chile

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. února?

11:00 – Novak Djokovič se v posledních letech i kvůli odmítání vakcíny na Covid nemohl zúčastnit březnových Masters v Indian Wells a Miami. Letos se v kalifornské poušti představí poprvé po pěti letech. V Indian Wells v minulosti pětkrát triumfoval, naposledy v roce 2016.

06:32 – Jako poslední se na finálový turnaj Davisova poháru probojovaly Chile a Argentina. Klíčový bod v jihoamerickém duelu mezi Chile a Peru získal Alejandro Tabilo, jenž i přes první ztracenou sadu nakonec porazil Ignacia Buseho 2:6, 6:3 a 6:2. Po pěti zápasech slavila postup rovněž Argentina, kterou mezi elitní šestnáctku dostal Sebastian Báez. Pětadvacátý hráč světového žebříčku si v dramatickém souboji poradil s Kazachstáncem Dmitry Popkem 6:4, 3:6 a 7:6 (6).