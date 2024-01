Tennis Tracker: Hseih Su-wei a Mertensová ovládly na Australian Open čtyřhru

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. ledna?

13:43 - Michael Vrbenský schytal výprask od Filipa Krajinoviče v prvním kole kvalifikace na akci ATP challenger 100 v Koblenz. Pátý nasazený Čech podlehl bývalému členovi TOP 30 0:6, 1:6.

13:33 - Jannik Sinner získal svůj první grandslamový titul. Ve finále Australian Open přemohl Daniila Medvedeva, když otočil z 0:2 na sety a po výhře 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 slaví premierový triumf.

10:15 – Soupeřkou Lindy Fruhvirtové v prvním kole turnaje WTA 250 v thajském Hua-Hinu bude Američanka Claire Liu. Česká tenistka si ale na první zápas počká, v pondělním programu její jméno nefiguruje, hrát bude naopak nejvýše nasazená Magda Linetteová nebo Španělka Paula Badosaová.

07:19 – Hseih Su-wei z Tchaj-wanu a Elise Mertensová se staly vítězkami čtyřhry žen na Australian Open, když ve finále porazily ukrajinsko-lotyšskou dvojici Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková 6:1 a 7:5.

Hseih Su-wei v Melbourne letos triumfovala i ve smíšené čtyřhře a vůbec poprvé si z Austrálie odváží trofeje. Pro tenistku z Tchajwanu je to již sedmý deblový grandslamový titul, jeden navíc má díky již zmíněnému vítězství v mixu. Belgičanka Mertensová má nyní na svém kontě čtyři tituly ve čtyřhře na majorech, na Australian Open vyhrála už v roce 2021 společně s Arynou Sabalenkovou.