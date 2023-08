Rune na US Open nečekaně prohrál s antukářem. Djokovič bude opět světovou jedničkou

Holger Rune (20) skončil na letošním US Open nečekaně hned v prvním kole. Dánský supertalent, který si před startem sezony stanovil jako jeden z cílů vyhrát grandslam, nestačil 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 na antukového specialistu Roberta Carballése (30). Suverénní výhrou naopak odstartoval trojnásobný šampion Novak Djokovič (36), který nedal šanci Francouzi Alexandremu Müllerovi, na 67. grandslamu v řadě zvládl svůj úvodní zápas a zajistil si návrat do čela světového žebříčku.

Holger Rune před startem sezony prohlásil, že jedním z cílů v aktuálním roce je ovládnout grandslamový turnaj. Dánský mladík se cítil po listopadovém triumfu na Masters v Paříži připravený dosáhnout i na tu nejvyšší metu, jenže na ani jednom z letošních podniků velké čtyřky neuhrál své první semifinále na této úrovni.

V osmifinále Australian Open zahodil náskok včetně dvou mečbolů proti Andrejovi Rubljovovi, na French Open nezvládl čtvrtfinále s Casperem Ruudem, ve Wimbledonu prohrál čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem a na US Open senzačně dohrál hned v prvním kole po porážce s antukovým specialistou Robertem Carballésem. Španělovi tak dovolil si na 14. pokus připsat premiérový skalp TOP 10 a na první účast ve druhém týdnu amerického majoru dál čeká.

Statistiky utkání. Livesport

Rune plnil v rámci letošního ročníku US Open roli nasazené čtyřky a překvapivě nenastoupil k úvodnímu zápasu na jednom z největších kurtů. Už v předchozích dnech uvedl, že mu rozhodnutí pořadatelů nevadí, ale určitě si chtěl suverénním vítězstvím zajistit, aby si v dalším kole mohl zahrát na větším dvorci. K tomu se však minimálně letos nedostane.

Favorit, jenž vzdal poslední duel na Masters v Cincinnati a nepůsobil stoprocentně fit ani teď v New Yorku, sice v utkání trefil o šest vítězných úderů více, nicméně spáchal dvakrát více nevynucených chyb než soupeř. Navíc čelil 14 brejkbolům a zlikvidovat dokázal jen polovinu z nich. Carballés, který měří o pět centimetrů méně, přestřílel mladšího protivníka 7:2 na esa a o podání přišel pouze třikrát. Rune prohrál včetně exhibičního Hopman Cupu všech šest zápasů po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Carballés se pokusí na svůj životní skalp navázat proti české jedničce Jiřímu Lehečkovi, nebo Aslanovi Karacevovi. Zároveň bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je třetí kolo na French Open 2020.

Novak Djokovič letos ovládl Australian Open a Roland Garros a byť ve finále Wimbledonu podlehl Carlosi Alcarazovi a přišel o šanci na kalendářní grandslam, na US Open mu motvace nechybí.

V New Yorku se představil poprvé po loňské absenci kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 a svůj návrat si osladil jednozančnou výhrou. Čtyřicet minut po půlnoci na kurtu Arthura Ashe deklasoval 6:0, 6:2, 6:3 Francouze Alexandra Müllera a již na 67. grandslamu v řadě tak vyhrál zápas 1. kola. Celkově v nich má bilanci 70:2.

"První set jsem zvládl až nečekaně dobře. Začalo se celkem pozdě, ale na kurt jsem se těšil. Delší dobu jsem tu nebyl a hrát před tímto publikem je pro mě velkým potěšením. Děkuju za podporu, že jste tu vydrželi i takhle po půlnoci," pochvaloval Djokovič.

Nadělit soupeři v prvním setu kanára dokázal po 46. v kariéře, čímž se vyrovnal Rogeru Federerovi. Lepší je v této statistice už jen Andre Agassi. Na grandslamu to dokázal jako jediný již poosmnácté.

"Ve druhém a třetím setu jsme možná mohl lépe podávat, na body jsem musel více pracovat. Ale celkově jsem s úrovní hry spokojený a doufám, že na ni navážu v dalším kole," uvedl rodák z Bělehradu, kterého nerozodil ani pozdní začátek 'night session' kvůli třísetovému duelu dvouhry žen a ceremoniálu připomínajícímu 50 let stejných prize money pro ženy a muže na US Open.

"Věděl jsem, že to pro mě bude pozdní večer, pozdní začátek utkání. Ale bylo mi jedno, jestli začnu po půlnoci, protože jsem se na tenhle okamžik těšil pár let. Že budu na největším a nejhlušnějším stadionu v našem sportu hrát večerní utkání," podotkl zkušený Srb.

Šestatřicetiletý Djokovič se díky pouhé jedné výhře posune po turnaji již počtvrté v sezoně a celkově podesáté v kariéře na post světové jedničky, kterou bude rekordních 390 týdnů. Současný lídr Carlos Alcaraz se v čele neudrží ani v případě obhájení loňského triumfu, neboť Srb loni nestartoval a aktuálně na čelo ztrácí pouhých 20 bodů.

Šampion z let 2011, 2015 a 2018 Djokovič si o postup do 3. kola, v němž v New Yorku ještě nikdy nechyběl na žádném z předchozích 16 startů, zahraje v prvním vzájemném duelu se Španělem Bernabém Zapatou. "Je to antukář, ale i oni se postupně na betonu zlepšují. Nebude to jednoduchý soupeř, respektuju každého, kdo se mi na kurtu postaví," dodal.

Stefanos Tsitsipas zvládl bez větších potíží šlágr prvního kola s Milosem Raonicem. Řecký favorit přehrál po zranění vracejícího se Kanaďana 6:2, 6:3, 6:4, když jediný servis ztratil ve třetí sadě a musel otáčet vývoj z 2:4, a napravil své loňské zaváhání v úvodním vystoupení. O vyrovnání newyorského maxima si světová sedmička zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem (h2h 0:1).

Sebastian Korda na domácím grandslamu prohrál třetí ze čtyř zápasů v hlavní soutěži. Letos americký tenista s českými kořeny skončil už v 1. kole po pětisetové bitvě s Maďarem Mártonem Fucsovicsem, který zvítězil po čtyřech a půl hodinách boje 7:6, 4:6, 7:6, 4:6, 6:4 a po necelém týdnu se dočkal úspěšné odvety za vyřazení z Winston-Salemu.

Světová patnáctka Félix Auger-Aliassime skončil na sedmém z devíti posledních turnajů hned po svém úvodním vystoupení. V New Yorku kanadský semifinalista z roku 2021 podlehl 6:7, 6:4, 1:6, 4:6 domácímu Mackenziemu McDonaldovi, který si o překonání svého newyorského maxima zahraje s chorvatským kvalifikantem Bornou Gojem (h2h 0:0).

Výsledky US Open ve dvouhře mužů