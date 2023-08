Muchová přerušila sérii nezdarů v prvním kole US Open, Kvitová prodloužila šňůru výher

US Open WTA - Dvouhry

Karolína Muchová (27) neuhrála při posledních dvou startech na US Open jediný set, ovšem do letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony vstoupila očekávanou výhrou. Finalistka nedávného French Open si poradila 6:4, 6:0 s deblovou specialistkou Storm Hunterovou. To Petra Kvitová (33) zvládla první kolo newyorského grandslamu už 12. rok sobě, když si poradila s Cristinou Bucsaovou a může se chystat na souboj s Caroline Wozniackou. Naopak další dvě Češky neukončily svá trápení: Linda Fruhvirtová (18) prohrála posedmé a Kateřina Siniaková pošesté v řadě.

Karolína Muchová figurovala loni touto dobou hluboko ve třetí stovce žebříčku a do sezony vstupovala ze 151. místa. Rodačce z Olomouce ovšem letos na její poměry drží zdraví a momentálně si užívá premiérové členství v TOP 10 pořadí. V probíhající sezoně se už pětkrát probojovala minimálně do čtvrtfinále a poslední dvě přetavila ve finále a svá první semifinále od Australian Open 2021.

Po senzačním tažení do závěrečného kola antukového French Open, v němž nebyla daleko od triumfu a skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové, se chvíli hledala. Po příletu do Spojených států na začátku srpna ovšem zase začala excelovat. V Montrealu těsně podlehla až v osmifinále Šwiatekové a na další "tisícovce" v Cincinnati si zahrála své čtvrté kariérní finále na nejvyšší tour. Na druhý titul však stále čeká.

Statistiky utkání.

Ve zlepšené formě bude chtít pokračovat na US Open, kde se řadí mezi černé koně a největší hrozby pro favoritky. Právě ve Flushing Meadows před pěti lety prorazila na hlavní okruh. Po osmifinále v roce 2020 ale zakončila oba starty hned v prvním kole, dokonce neuhrála set. Letos se však ke stejnému scénáři ani nepřiblížila, premiérový souboj s deblovou specialistkou a divokou kartou Storm Hunterovou zvládla bez větších problémů.

V úvodním dějství sice dvakrát neuhájila náskok brejku, nicméně třetí ženu pořadí čtyřhry si nenechala utéct do žádného vedení. Servis Australanky, jež si zhoršila bilanci v prvním kole majorů na 1:9, znovu prolomila v deváté hře a set zdárně dopodávala. Ve druhé sadě už žádné komplikace nepřipustila a soupeřce nadělila za necelou půlhodinu kanára.

Muchová se dostala na třetím ze čtyř letošních grandslamů přes úvodní kolo. Jedinou výjimkou je Wimbledon, kde se ale v průběhu zápasu zranila a už nemohla Jule Niemeierové vzdorovat. O čtvrtou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na US Open se utká s Magdalenou Frechovou.

Petra Kvitová na US Open 12. rok po sobě a celkově počtrnácté v kariéře uspěla ve svém zahajovacím zápase. Do letošního ročníku vstoupila čtvrtfinalistka z let 2015 a 2017 výhrou 6:1, 7:6 nad naturalizovanou Španělkou Cristinou Bucsaovou. Ve druhém kole narazí na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou

Linda Fruhvirtová byla v lednu jediný set od postupu do čtvrtfinále Australian Open a navázala na senzační zářijový triumf na podniku WTA v indickém Čennaí. Po skvělém představení v Melbourne Parku se však postupně propadá do čím dál tím větší krize.

Jedna z nejtalentovanějších teenagerek zaznamenala po skončení australského léta jedinou vítěznou sérii, a to na trávě v Birminghamu, kde uhrála své jediné letošní čtvrtfinále. Po zranění ve Wimbledonu už jsou její výsledky i výkony alarmující. Porážka s Danielle Collinsovou v prvním kole US Open byla její sedmou v řadě a v těchto zápasech schytala tři kanáry.

Statistiky utkání.

Američanku dokázala porazit v únoru v Dubaji, jenže v New Yorku neměla nárok. V úvodním gamu si sice snadno udržela servis, ovšem v následujícím průběhu utkání vůbec nedokázala čelit palebné síle domácí favoritky a za pouhých 53 minut pro ni závěrečný grandslam sezony skončil. Právě v tomto dějišti si loni po zvládnuté kvalifikaci zajistila premiérový start v hlavních soutěžích majorů a došla do druhého kola.

Kateřina Siniaková po triumfu v Bad Homburgu a sérii šesti vítězství už téměř dva měsíce čeká na singlové vítězství. Šestou porážku v řadě 27letá Češka utrpěla v prvním kole US Open, na kterém prohrála 4:6, 2:6 s Annou Kalinskou.

