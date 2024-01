Tennis Tracker: Melbourne zažije dvě česká derby, pikantní střet čeká Krejčíkovou a Siniakovou

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 22. ledna?

09:42 – Další překvapivou čtvrtfinalistkou Australian Open je 75. hráčka světa Anna Kalinská, která už potřetí vylepšila svůj nejlepší výsledek na grandslamových turnajích. Při premiéře v osmifinále pětadvacetiletá Ruska porazila 6:4, 6:2 nasazenou Italku Jasmine Paoliniovou a postoupila mezi osmičku nejlepších. O semifinále si zahraje s Číňankou Qinwen Zheng, nebo Francouzkou Océane Dodinovou.

08:05 – Světová devítka Hubert Hurkacz v Melbourne přetlačil po setech 7:6, 7:6, 6:4 francouzské překvapení turnaje Arthura Cazauxe a poprvé postoupil do čtvrtfinále Australian Open. O vyrovnání grandslamového maxima z Wimbledonu 2021 si šestadvacetiletý Polák zahraje s Daniilem Medveděvem (h2h 3:2).

07:59 – Třetí hráč světa Daniil Medveděv v Melbourne porazil 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 portugalského outsidera Nuna Borgese a potřetí postoupil do čtvrtfinále Australian Open. Letos v něm finalista z let 2021 a 2022 narazí na Poláka Huberta Hurkacze, nebo Francouze Arthura Cazauxe.

05:57 – Ve čtvrtfinále Australian Open ve čtyřhře žen dojde na pikantní souboj loňských šampionek Kateřiny Siniakové s Barborou Krejčíkovou, které se utkají hned na prvním grandslamu po loňském přerušení úspěšné spolupráce. Siniakovou s Australankou Storm Hunterovou vyzvou Krejčíková s německou veteránkou Laurou Siegemundovou, které v osmifinále přehrály 6:4, 6:0 americko-ruské duo Emma Navarrová a Diana Šnaiderová.

05:15 – Adam Pavlásek s Uruguaycem Arielem Beharem na Australian Open zdolali 3:6, 7:6, 6.4 páté nasazené mexicko-britské duo Santiago González a Neal Skupski a na druhém ze tří posledních grandslamů postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na česko-čínský pár Tomáš Macháč a Zhizhen Zhang, oba Češi budou bojovat o první grandslamové semifinále.

04:22 – Devatenáctiletá Linda Nosková ve čtvrtfinále Australian Open narazí na Dajanu Jastremskou (h2h 0:0). Třiadvacetiletá Ukrajinka v osmifinále porazila 7:6, 6:4 dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou z Běloruska a překonala své grandslamové maximum z Wimbledonu 2019.

04:08 – Linda Nosková na Australian Open dva dny po skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové postoupila už do čtvrtfinále a potřetí vylepšila své grandslamové maximum. Osmifinálový souboj s Elinou Svitolinovou v Margaret Court Areně si příliš neužila, Ukrajinka již po třech gamech kvůli bolestem zad vzdala.