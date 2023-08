Tennis Tracker: Norrie v oblíbeném Los Cabos padl, Samsonovová pokračuje za obhajobou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 2. srpna?

10:14 – Stefanos Tsitsipas při premiéře na turnaji ATP 250 v mexickém Los Cabos přehrál hodinu po půlnoci hladce 6:2, 6:4 amerického veterána Johna Isnera, vyhrál šestý vzájemný souboj v řadě a celkovou bilanci upravil na 6:2. Ve čtvrtfinále se nejvýše nasazený Řek střetne s Chilanem Nicolasem Jarrym (h2h 1:2), s nímž prohrál v červnu na trávě v Halle.

08:39 – Cameron Norrie na oblíbeném turnaji ATP 250 v mexickém Los Cabos překvapivě nezvládl své úvodní vystoupení. Britský šampion z roku 2021 a loňský finalista podlehl po takřka tříhodinové bitvě 7:5, 6:7, 4:6 americkému hráči z druhé světové stovky Aleksandaru Kovacevicovi, který si proti světové třináctce připsal premiérový skalp člena TOP 40 a postoupil do svého druhého a vůbec největšího čtvrtfinále na hlavním okruhu. O vyrovnání maxima z loňského Soulu se utká s Němcem Dominicem Köpferem.

06:45 – Dvě české tenistky na turnaji WTA 250 v Praze čeká boj o čtvrtfinále. Tereza Martincová se zhruba od 14:00 utká v odloženém duelu s Číňankou Yue Yuan, s níž se měla střetnout už ve středu odpoledne, v areálu Sparty ve Stromovce je však na kurt nepustil déšť. O postup mezi osmičku nejlepších pak bude bojovat také loňská semifinalistka a letos nasazená čtyřka Linda Nosková, jejíž soupeřkou bude přemožitelka Barbory Strýcové Indka Ankita Rainaová. Čtvrteční program by déšť narušovat neměl, očekává se ale silný vítr.

06:11 – Pátý nasazený Alex de Minaur v mexickém Los Cabos smetl 6:2, 6:1 Thiaga Tiranteho z Argentiny, když po svém podání ztratil pouhých sedm míčků. Ve čtvrtfinále se čtyřiadvacetiletý Australan střetne s oblíbeným americkým soupeřem Tommym Paulem (h2h 4:0), kterého porazil naposledy letos v březnu ve finále v Acapulcu.

06:07 – Taylor Fritz tři dny po triumfu v Atlantě úspěšně vstoupil do podniku ATP 500 ve Washingtonu. V souboji s dvacetiletým Zacharym Svajdou odvrátil všechn osm brejkbolů a zvítězil 6:3, 6:3. O čtvrtfinále si nejvýše nasazený Američan zahraje s Britem Andym Murraym (h2h 1:0).

06:03 – Pár hodin po Elině Svitolinové ve Washingtonu zvítězil i její manžel Gaël Monfils. 36letý Francouz porazil 6:3, 6:4 ve formě hrajícího Kazacha Alexandera Bublika a poprvé od březnového návratu po zranění a sérii devíti nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. V osmifinále se šampion z roku 2016 střetne s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem (h2h 0:0).

05:58 – Coco Gauffová v prvním duelu od neúspěchu ve Wimbledonu nezaváhala. Na domácím betonu ve Washingtonu si poradila 6:1, 6:4 s krajankou a přemožitelkou Karolíny Plíškové Hailey Baptisteovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm na třetí nasazenou Američanku čeká Švýcarka Belinda Bencicová (h2h 0:1).

05:54 – Ljudmila Samsonovová hraje podruhé v kariéře jako obhájkyně titulu a ve Washingtonu poprvé vyhrála dva zápasy. Po domácí Collinsové smetla 6:1, 6:3 i Rumunku Soranu Cirsteaovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká na vítězku duelu Garciaová–Kosťuková.

00:25 – Andy Murray vstoupil do turnaje ve Washingtonu, kde si v roce 2006 zahrál své teprve třetí finále na okruhu ATP, výhrou 7:6, 6:4 nad domácím Brandonem Nakashimou. V osmifinále 36letý Brit vyzve Fritze, nebo Svajdu.