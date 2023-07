Tennis Tracker: Odstartoval Livesport Prague Open, Fritz ovládl turnaj v Atlantě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 31. července?

20:27 – Program úvodního hracího dne na Livesport Prague Open se nezkompletuje. Závěrečný večerní duel domácí Lucie Havlíčkové (18) s šestou nasazenou Francouzkou Alizé Cornetovou (33) byl za stavu 2:6 a 2:4 z pohledu české teenagerky přerušen kvůli zhoršené viditelnosti a dohrávat se bude v úterý.

19:53 – Marie Bouzková v zápase s Jaqueline Cristianovou doplatila na trápení při servisu, prohrála osm z patnácti gamů při svém podání.

19:21 – Ljudmila Samsonovová (24) vykročila za obhajobou titulu na turnaji WTA ve Washingtonu, kde loni odstartovala úspěšné období tří triumfů během dvou měsíců, hladkým vítězstvím. Světová osmnáctka přehrála domácí Daniellu Collinsovou (29) bez ztráty podání 6:1, 6:3.

19:12 – "Jsem za tohle vítězství moc ráda. Marie je skvělá hráčka, moc dobře ji znám už z juniorky, odehrály jsme spolu spoustu zajímavých zápasů," řekla Cristianová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Na sto procent jsem se držela svého plánu, měla jsem pozitivně nastavenou mysl a věřila své hře," dodala k cennému skalpu Marie Bouzkové.

19:06 – Ve Washingtonu odstartovala ženská část US Open Series. Hned zahajovací zápas turnaje, který letos povýšil do kategorie WTA 500, skončil skrečí. Anastasia Potapovová vzdala za stavu 5:6 šesté nasazené Švýcarce Belindě Bencicové.

19:00 – Marie Bouzková (25) premiéru v roli obhájkyně titulu nezvládla. Na domácím turnaji WTA 250 v pražské Stromovce, kde před rokem slavila dosud jediný triumf, nejvýše nasazená Češka nestačila hned v prvním kole na Jaqueline Cristianovou. Rumunce, s níž předchozí tři vzájemné duely vyhrála, podlehla především vinou osmi ztracených servisů po bezmála třech hodinách boje 4:6, 6:4, 4:6.

18:18 – Dominik Palán (22) odehrál sérii tří challengerů na Pyrenejském poloostrovu s bilancí jedné výhry a tří porážek. Na tvrdém povrchu v portugalském Portu český tenista skončil v úvodním kole po porážce 6:7, 3:6 s Bulharem Adrianem Andrejevem.

17:19 – "Za vítězství jsem rád, protože to byl hlavně v prvním setu těsný zápas. Je dobře, že jsem nabral sebevědomí a postoupil do dalšího kola," řekl Baez.

17:11 – Za 78 minut vyřídil Sebastian Baez v 1. kole turnaje v Kitzbühelu dvacetiletého Hamada Medjedoviče. Vyhrál v poměru 6:4 a 6:2.

16:21 – Pablo Carreňo letos odehrál jen čtyři zápasy, ten poslední v půlce února v Rotterdamu. Španěl stále není fit, nebude obhajovat titul na blížícím se podniku Masters 1000 v Kanadě a vypadne z elitní stovky světového pořadí. V hodnocení aktuální sezony je až v šesté stovce. Na kurty se nevrátí ani na další akci stejné kategorie v Cincinnati.

15:52 – Kvalifikantka Viktória Hrunčáková si pořádně zkomplikovala postup do druhého kola Livesport Prague Open. Slovenka v pražské Stromovce nedopodávala souboj s nasazenou sedmičkou Xinyu Wang a předloňskou semifinalistku přetlačila až v závěrečném tie-breaku. Po vítězství 3:6, 6:3, 7:6 si zahraje o své druhé čtvrtfinále v tomto dějišti, její soupeřkou bude lucky loser Nao Hibinová.

15:45 – Hynek Bartoň skončil na domácí půdě v Liberci hned v prvním kole. Devatenáctiletý Čech startující na divokou kartu nestačil 1:6, 3:6 na Francouze Uga Blancheta a svou druhou výhru v hlavních soutěžích challengerů neslavil.

15:09 – Filip Misolic dostal stejně jako loni divokou kartu na domácí turnaj ATP 250 v Kitzbühelu. Zatímco loni Rakušan senzačně prošel až do finále, letos skončil hned v prvním kole po porážce 7:5, 4:6, 2:6 s Guidem Andreozzim. Argentinský kvalifikant si připsal své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu po čtyřech letech a o první čtvrtfinále na této úrovni zabojuje proti nasazené jedničce a krajanovi Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.

13:14 – "Nevím, v čem bylo tajemství k výhře. Chtěl jsem se od začátku soustředit na každý bod a nechtěl jsem dnes na kurtu dělat nějaké bláznivé věci. Prostě jsem chtěl vyhrát. Taktika byla poměrně dobrá. Dneska jsem zahrál několik fakt dobrých bekhendů, takže z toho mám radost," řekl Molčan po postupu.

12:46 – Alex Molčan přerušil na antuce v Kitzbühelu sérii pěti porážek a dočkal se svého prvního vítězství od půlky června. Slovenský tenista přehrál v rakouském vysokohorském středisku 6:4, 6:3 Lucu Van Asscheho, čtvrtfinalistu předchozí akce ATP 500 v Hamburku. O druhé letošní čtvrtfinále na nejvyšší tour si zahraje s domácí nasazenou čtyřkou Sebastianem Ofnerem.

07:30 – V areálu TK Sparta Praha od pondělí probíhá hlavní část Livesport Prague Open. Hned v první den turnaje půjde do akce i nasazená jednička Marie Bouzková, jež se střetne s Rumunkou Cristianovou.

Přehled zápasu Bouzková – Cristianová (14:00)

06:15 – Američan Taylor Fritz v Atlantě po čtyřech letech úspěšně složil finálový reparát. Australana Aleksandara Vukice porazil 7:5, 6:7, 6:4, když nečelil jedinému brejkbolu, navázal na únorový triumf v Delray Beach a připsal si celkově 6. titul. Více informací najdete v článku.