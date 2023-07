Tennis Tracker: Pátý den Wimbledonu. Favorité Djokovič či Šwiateková postoupili

Do hry se v pátek dostala i světová jednička Iga Šwiateková.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 7. července?

23:51 – Srbský šampion Novak Djokovič porazil ve 3. kole Wimbledonu švýcarského tenistu Stana Wawrinku 6:3, 6:1, 7:6 a je o další krok blíž osmému titulu.

23:10 – Marie Bouzková si ve Wimbledonu znovu po roce vyšlápla na Caroline Garciaovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný zápas a opět na trávě. Ve večerním souboji třetího kola, který byl po druhém setu kvůli zhoršující se viditelnosti netradičně přesunut na kurt číslo 1 se zatahovací střechou a umělým osvětlením, zvítězila 7:6, 4:6, 7:5 a poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy po sobě. O obhájení loňského čtvrtfinále a vyrovnání grandslamového maxima si zahraje s krajankou Vondroušovou.

Statistiky utkání. Livesport

21:18 – Světová jednička Iga Šwiateková si ve Wimbledonu poradila ve dvou setech také s třetí soupeřkou. Zkušenou Chorvatku Petru Martičovou přehrála i přes ztrátu dvou servisů a nevyužití mečbolu za stavu 5:3 ve druhém setu 6:2, 7:5 a pouhým postupem do osmifinále již vyrovnala na trávě v All England Clubu své maximum z roku 2021. O jeho překonání si 22letá Polka zahraje se Švýcarkou Bencicovou.

21:01 – Daniel Galán ve Wimbledonu udolal po více než čtyřech hodinách boje 6:2, 6:7, 7:6, 3:6, 6:1 Švéda Mikaela Ymera a poprvé na grandslamovém turnaji postoupil mezi šestnáctku nejlepších. O čtvrtfinále si 27letý Kolumbijec zahraje s Italem Sinnerem.

20:59 – Rok a dva měsíce po ukončení tenisové kariéry se bývalý grandslamový finalista Kevin Anderson vrátí na okruh ATP. Sedmatřicetiletý Jihoafričan přijal divokou kartu na travnatý turnaj v Newportu, který se bude hrát od 17. července. Oznámili to američtí organizátoři.

20:54 – Semifinalistka z roku 2019 Elina Svitolinová ve Wimbledonu porazila 7:6 6:1 Američanku Sofii Keninovou a postoupila do čtvrtého kola. O čtvrtfinále i na druhém grandslamu po mateřské pauze si 28letá Ukrajinka zahraje s další bývalou vítězkou Australian Open Viktorií Azarenkovou.

20:45 – Andrej Rubljov porazil Davida Goffina po US Open 2017 a Australian Open 2020 také ve Wimbledonu 2023. Belgičana na londýnské trávě zdolal 6:3, 6:7, 7:6, 6:2 a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum v All England Clubu. O jeho překonání se utká s Kazachem Bublikem, s nímž před dvěma týdny prohrál finále v Halle.

20:28 – Kanaďan Denis Shapovalov ve Wimbledonu porazil 4:6, 6:2, 7:5, 7:5 domácího Liama Broadyho a poprvé od loňského října vyhrál tři zápasy po sobě. V osmifinále se předloňský semifinalista střetne se Safjullinem.

Statistiky utkání. Livesport

20:11 – Loňská finalistka Ons Jabeurová ve Wimbledonu dává zapomenout na nepovedenou přípravu na trávě a po deklasování 6:1, 6:1 Číňanky Zhaoxuan Bai postoupila do 3. kola. V něm na Tunisanku čeká Kanaďanka Andreescuová.

20:02 – Belinda Bencicová smetla 6:3, 6:1 Polku Magdu Linetteovou a postupem do osmifinále vyrovnala svůj nejlepší wimbledonský výsledek z let 2015 a 2018. O první londýnské čtvrtfinále si Švýcarka se slovenskými kořeny zahraje se Šwiatekovou, nebo Martičovou.

19:17 – Do dvou dnů rozdělený šlágr druhého kola wimbledonské dvouhry mužů vyhrál Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista dnes nastoupil proti domácímu dvojnásobnému šampionovi Andymu Murray za stavu 1:2 na sety, v dohrávce ale nečelil jedinému brejkbolu a nakonec ve svém premiérovém vystoupení na Centrálním kurtu zvítězil po celkově 4 hodinách a 40 minutách boje 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4.

19:14 – Barbora Strýcová na svém posledním Wimbledonu zvládla vstup i do soutěže deblistek. S Tchajwankou Su-Wei Hsieh šampionky z roku 2019 začaly drtivou výhrou 6:1, 6:2 nad dvojicí Anna Blinkovová a Varvara Gračovová.

19:06 – Světová čtyřka Jessica Pegulaová na londýnské trávě smetla 6:4, 6:0 Italku Elisabettu Cocciarettovou a poprvé ve Wimbledonu postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O čtvrtfinále si 29letá Američanka zahraje s Ukrajinkou Curenkovou.

18:59 – Christopher Eubanks si minulý týden na trávě na Mallorce zahrál první semifinále na okruhu ATP, nakonec dokráčel k triumfu a nyní na vítězné vlně pokračuje i ve Wimbledonu. 27letý Američan dnes porazil 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 domácího semifinalistu loňského ročníku Camerona Norrieho, získal první skalp hráče TOP 15 a poprvé postoupil do 3. kola grandslamu. O osmifinále se utká s Australanem O'Connellem.

18:49 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková deblový titul ve Wimbledonu obhajovat nebudou. Kvůli zranění Krejčíkové se ze čtyřhry odhlásily.

18:39 – Markéta Vondroušová při premiéře ve 3. kole Wimbledonu porazila 6:1, 7:5 nasazenou Chorvatku Donnu Vekičovou a postoupila do osmifinále již všech čtyř grandslamů. O druhé čtvrtfinále se finalistka French Open 2019 utká s krajankou Bouzkovou, nebo Francouzkou Garciaovou.

Statistiky utkání. Livesport

18:10 – Lesja Curenková na trávě v All England Clubu udolala Anu Bogdanovou ve vyčerpávající bitvě, kterou obě tenistky dohrávaly v křečích a na pokraji fyzických sil. 34letá Ukrajinka zvítězila až po odvrácení pěti mečbolů a 3 hodinách a 39 minutách boje 4:6, 6:3, 7:6, přičemž rozhodující super tie-break získala poměrem 20:18, a poprvé postoupila do osmifinále Wimbledonu. O vyrovnání grandslamového maxima z US Open 2018 si zahraje s Pegulaovou, nebo Cocciarettovou.

18:00 – Alexander Bublik po nejcennějším triumfu na podniku ATP 500 v Halle prodává svou životní formu i na trávě ve Wimbledonu. 26letý Kazach dnes přehrál 6:4, 6:1, 7:6 Němce Maximiliana Marterera, vyhrál osmý zápas v řadě a poprvé postoupil do 4. kola grandslamu. V něm vyzve znovu po dvou týdnech Rubljova, nebo Goffina.

17:40 – Světová osmička Jannik Sinner ve Wimbledonu po úvodních dvou suverénních výhrách poprvé ztratil set. Ve třetím kole musel otáčet duel s Quentinem Halysem, Francouze nakonec porazil 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum z loňska, si italský favorit zahraje s Mikaelem Ymerem, nebo Danielem Galánem.

17:25 – Viktoria Azarenková v Londýně přehrála 6:2, 6:4 světovou desítku Darju Kasatkinovou, s níž si poradila i počtvrté, poprvé od Australian Open vyhrála tři zápasy po sobě a po šesti letech postoupila do osmifinále Wimbledonu. O první čtvrtfinále v All England Clubu po mateřské pauze se semifinalistka z let 2011 a 2012 utká se Svitolinovou, nebo Keninovou.

17:20 – Alexander Zverev ve Wimbledonu porazil 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 japonského lucky losera Josukeho Watanukiho a postoupil do 3. kola. O vyrovnání svého maxima na travnatém grandslamu si německý tenista zahraje s předloňským finalistou Italem Berrettinim.

17:15 – Carlos Alcaraz ve Wimbledonu porazil i druhého francouzského soupeře 3:0 na sety. S Alexanderem Müllerem si poradil i díky odvrácení všech šesti brejkbolů 6:4, 7:6, 6:3 a svou neporazitelnost na trávě protáhl na 7 zápasů a 16 setů. Ve 3. kole se první hráč světa utká s Jarrym, nebo Kublerem. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

17:00 – Bianca Andreescuová na trávě v All England Clubu udolala po bezmála tříhodinovém boji 6:2, 4:6, 7:6 (10:7) Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, přestože ve třetím setu prohrávala 2:5, a poprvé ve Wimbledonu postoupila do 3. kola. V něm se kanadská vítězka US Open 2019 utká s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou z Tuniska, nebo Číňankou Zhaoxuan Bai.

16:30 – Linda Fruhvirtová se před pár dny v prvním kole Wimbledonu zranila a musela vzdát, ale do deblové soutěže přece jen nastoupila. Česká teenagerka však po boku Julie Putincevové nestačila 2:6, 6:2, 5:7 na norsko-ruský pár Ulrikke Eikeriová, Alexandra Panovová.

16:05 – Aryna Sabalenková nadále plní roli jedné z největších favoritek letošního Wimbledonu. Předloňská semifinalistka a šampionka lednového Australian Open však měla v pátek namále, proti Varvaře Gračovové byla jediný game od porážky a ruskou rodačku nově reprezentující Francii zdolala až po velkém boji 2:6, 7:5, 6:2. O postup do osmifinále se utká s Annou Blinkovovou. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

15:55 – Hubert Hurkacz neztratil v úvodních třech kolech Wimbledonu jediný set a po vítězství 7:6, 6:4, 6:4 nad Lorenzem Musettim se stal prvním účastníkem druhého týdne letošního ročníku nejslavnějšího turnaje. V osmifinále se semifinalista z roku 2021 utká s Novakem Djokovičem, nebo Stanem Wawrinkou.

15:45 – Bývalá světová dvojka Španělka Paula Badosaová skrečovala ve Wimbledonu zápas 2. kola proti ukrajinské tenistce Martě Kosťukové kvůli únavové zlomenině obratle. Stejné zranění ji připravilo o letošní Roland Garros. V All England Clubu tak nenastoupí do smíšené čtyřhry, v níž se měla poprvé představit po boku svého přítele Řeka Stefanose Tsitsipase.

15:25 – Matteo Berrettini se ve Wimbledonu rozjíždí a dál sbírá své první výhry od dubna. Předloňský finalista, který se i v letošním roce trápí zdravotně, po úspěšné odvetě proti krajanovi Lorenzovi Sonegovi smetl 6:3, 6:4, 6:4 finalistu generálky v Queensu Alexe de Minaura. Ve třetím kole se utká s Alexanderem Zverevem, nebo Josukem Watanukim.

14:50 – Petra Kvitová bude čelit ve třetím kole Wimbledonu kvalifikantce Nataliji Stevanovičové, která v hlavních soutěžích grandslamů debutuje. Přemožitelka Karolíny Plíškové neztratila set ani s Tamarou Korpatschovou, Němku po více než dvou a půl hodinách boje přetlačila 7:5, 7:5. Více informací najdete v článku.

14:45 – Holger Rune debutoval ve Wimbledonu loni a vypadl hned v prvním kole, ovšem v letošním ročníku vyhrál oba zápasy bez ztráty setu. Dánský mladík si v pátek poradil 6:3, 7:6, 6:4 s antukovým specialistou Robertem Carballésem a o osmifinále i na třetím letošním grandslamu bude usilovat proti Alejandrovi Davidovichovi, nebo Boticovi van de Zandschulpovi.

14:14 – Jiří Veselý si v úvodním kole letošního Wimbledonu vyšlápl na jednoho z černých koňů Sebastiana Kordu a připsal si své nejcennější vítězství za dlouhou dobu. Na skalp nasazeného Američana však dvojnásobný osmifinalista nenavázal a ve druhém kole prohrál jasně 3:6, 5:7, 4:6 s Christopherem O'Connellem. Australan si o své premiérové grandslamové osmifinále zahraje s Cameronem Norriem, či Christopherem Eubanksem. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

14:11 – Daniil Medveděv si ve druhém kole Wimbledonu poradil 6:3, 6:3, 7:6 s Adrianem Mannarinem, kterému v páteční dohrávce oplatil porážku z přípravného turnaje v Hertogenboschi. O postup do osmifinále a zároveň vyrovnání maxima v All England Clubu bude třetí hráč světa bojovat proti Marcosovi Gironovi, nebo Mártonovi Fucsovicsovi.

13:41 – Adam Pavlásek úspěšně vstoupil do deblové soutěže ve slavném Wimbledonu. Bývalý člen TOP 100 singlového žebříčku porazil společně s Uruguaycem Arielem Beharem 6:1, 7:6 argentinské duo Guido Andreozzi, Francisco Cerúndolo.

13:30 – Chvíli po Petře Kvitové protáhla svou letošní neporazitelnost na trávě na sedm zápasů také Madison Keysová. Američanka, která triumfovala před týdnem v Eastbourne a vyhrála posledních 14 setů, si poradila 7:5, 6:3 s předloňskou čtvrtfinalistkou Viktorijí Golubicovou. O postup do osmifinále se utká s Martou Kosťukovou, které vzdala Paula Badosaová.

13:25 – Petra Kvitová pokračuje ve Wimbledonu v letošní neporazitelnosti na trávě. Dvojnásobná šampionka si ve druhém kole poradila 6:2, 6:2 s Aljaksandrou Sasnovičovou, Bělorusce oplatila pět let starou porážku a zvládla i sedmý letošní zápas na nejrychlejším povrchu. O teprve druhé osmifinále v tomto dějišti po druhém triumfu v roce 2014 si zahraje s Natalijí Stevanovičovou, nebo Tamarou Korpatschovou. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

06:15 – V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se představí čtyři české naděje. Markéta Vondroušová a Marie Bouzková budou proti nasazeným soupeřkám bojovat už o postup do osmifinále. Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jiří Veselý absolvují teprve druhé kolo. Šlágr obstarají vítěz posledních čtyř ročníků a sedminásobný vítěz Novak Djokovič se Stanem Wawrinkou. K vidění bude také duel mezi světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a Petrou Martičovou.