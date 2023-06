Tennis Tracker: S-Hertogenbosch, Stuttgart i Nottingham nabízí čtvrtfinálové bitvy

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 15. června?

6:00 – Všechny právě probíhající turnaje kategorie ATP a WTA 250 nabídnou v pátek čtvrtfinálové bitvy. V nizozemském S-Hertogenboschi zabojují o účast v semifinále hned tři Australani, v Nottinghamu pak čtyři domácí hráčky.