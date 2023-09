Tennis Tracker: Sakkariová v Guadalajaře zdolala Hunterovou i díky čtyřem brejkům

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. září?

Moment dne ze zápasu Ons Jabeurová – Alycia Parksová Livesport

09:25 – Jiří Veselý v letošním roce posbíral tři výhry na grandslamových podnicích, ale obě vystoupení na turnajích ATP zakončil hned na Lloydovi Harrisovi. Po Mallorce nestačil na Jihoafričana ani v čínském Zhuhai, kde prohrál souboj bývalých členů TOP 40 žebříčku jednoznačně 4:6, 2:6.

08:12 – "Jsem moc šťastná, takové vřelé přijetí jsem v Mexiku nečekala. Jsem opravdu moc ráda, že jsem sem přijela a doufám, že vydržím až do konce turnaje," řekla nejvýše nasazená Ons Jabeurová po vítězném vstupu do turnaje WTA 1000 v Guadalajaře.

Rozhovor s Ons Jabeurovou po vítězném vstupu do turnaje v Guadalajaře Livesport

07:35 – 295. hráč světa Dominik Palán skončil při premiéře v kvalifikaci turnaje ATP v závěrečném druhém kole. V boji o místo v hlavní soutěži 'dvěstěpadesátky' v čínském Zhuhai dvaadvacetiletý Čech podlehl 6:4, 3:6, 4:6 Australanu Danu Sweenymu.

07:09 – Maria Sakkariová se vydala na cestu za obhajobou finále na podniku WTA 1000 v mexické Guadalajaře výhrou 6:2, 6:4 nad Australankou Storm Hunterovou. V osmifinále se druhá nasazená Řekyně utká s Italkou Camilou Giorgiovou (h2h 3:0), s níž ve třech vzájemných duelech ztratila dohromady pouhých 10 gamů.

07:05 – Ons Jabeurová vstoupila do podniku WTA 1000 v mexické Guadalajaře hladkou výhrou dvakrát 6:2 nad Američankou Alyciou Parksovou. V osmifinále na nejvýše nasazenou Tunisanku čeká Italka Martina Trevisanová (h2h 1:0)

Sestřih zápasu Ons Jabeurová – Alycia Parksová Livesport

06:00 – Maria Sakkariová si na turnaji v Guadalajaře poradila s Australankou Storm Hunterovou i díky čtyřem proměněným brejkbolům. Celkově jich má v letošním roce na okruhu ATP už 158. Víc jich na svém kontě mají pouze Šwiateková, Kasatkinová, Pegulaová, Potapovová a Ostapenková. Zároveň má řecká hráčka v tomto roce skvělou bilanci proti levorukým hráčkám (7 výher, 2 porážky). V tomto ohledu je mezi hráčkami TOP 10 lepší pouze Karolína Muchová.

05:00 – Victoria Azarenková si vítězstvím nad Dayanou Yastremskou připsala již 190. výhru v zápasech kategorie WTA 1000. Od zavedení formátu WTA 1000 v roce 2009 má Azarenková na kontě 190 vítězství, což je nejvíce ze všech hráček.