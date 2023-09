Místo útoku na grandslam trápení. Rune prohrál posledních sedm duelů a souží ho zranění

Holger Rune (20) je už ve velmi mladém věku majitelem čtyř trofejí z turnajů ATP a také má na kontě titul z Masters. Dalším krokem měl být grandslamový triumf, který označil za svůj největší letošní cíl. Dánský supertalent, jemuž patří v žebříčku čtvrté místo, se však letos, a hlavně v posledních měsících, trápí. Za jeho aktuální sérií sedmi porážek stojí i nepříjemné zranění zad, které značně ovlivňuje jeho výkony na kurtech a teď už i plánování programu pro zbytek sezony.

"Vyhrál jsem turnaj ATP 250, byl ve finále pětistovky a mám titul z Masters. Je čas vyhrát grandslam," prohlásil Rune před startem letošní sezony, pro kterou si stanovil nemalý cíl. Výsledek? Bohužel pro něj se k jeho splnění ani nepřiblížil – osmifinále na Australian Open, čtvrtfinále na French Open a ve Wimbledonu a první kolo na US Open.

Dán patří k nejvýraznějším mladým talentům v mužském tenise a v závěru loňské sezony zazářil postupem do závěrečného kola na čtyřech halových akcích v řadě a skalpem Stefanose Tsitsipase ve finále ve Stockholmu a Novaka Djokoviče ve finále pařížského Masters. Jeho ambice pro aktuální rok tak byly pochopitelné.

Už začátek probíhající sezony však naznačil, že si na sebe vytvořil ohromný tlak. Do nového tenisového roku vstoupil porážkou s Jošihitem Nišiokou a v osmifinále Australian Open zahodil jasný náskok i mečboly proti Andreji Rubljovovi.

Mnohem povedenější bylo v jeho podání antukové jaro, jenže i tato část sezony musela být spíše zklamáním. Prohry ve finále na Masters v Monte Carlu a Římě nemohou být pro rodáka z Gentofte dost, obzvláště při touze stát se grandslamovým šampionem. Vlastně letos zatím dokázal triumfovat jen jednou, když obhájil prvenství na ATP 250 v Mnichově, ale až po odvrácených mečbolech a hlavně díky selhání Botice van de Zandschulpa.

Na další úspěchy si Rune musí zatím počkat. Livesport

Jestli může něco hodnotit pozitivně, tak své působení na travnatých dvorcích. Na nejrychlejším povrchu debutoval v loňském roce a prohrál všechny tři zápasy. Letos ovšem prošel do semifinále prestižní generálky v Queen's Clubu a poté do čtvrtfinále Wimbledonu, v němž nestačil na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Série porážek

Právě nezdar proti Alcarazovi ve čtvrtfinále Wimbledonu odstartoval jeho aktuální sérii porážek. Ta se včetně exhibičního Hopman Cupu vyšplhala už na číslo sedm.

Na antuce ve francouzském Nice bojoval s nemocí a nemohl vzdorovat Leandrovi Riedimu ani Richardovi Gasquetovi. Podobně šokující byly i jeho prohry s Marcosem Gironem v Torontu, Robertem Carballésem na US Open a Thiagem Monteirem před pár dny v Davis Cupu. Mezitím vzdal rozehraný duel s Mackenziem McDonaldem v Cincinnati.

Sen o grandslamovém titulu může Rune odložit na následující rok, kdy bude mít další čtyři šance. V následujících týdnech ho však čekají úplně jiné starosti. Má totiž obhajovat 1700 bodů za triumfy na Masters v Paříži a ve Stockholmu (250) a finále v Basileji (500) a Sofii (250).

V případě nulového bodového zisku by mohl zakončit sezonu mimo TOP 10. Aktuálně čtvrtý hráč pořadí navíc vůbec nemá jistý start na Turnaji mistrů, kterého se ještě nikdy nezúčastnil. V hodnocení letošní sezony se nachází na sedmém místě, ovšem devátý Taylor Fritz ztrácí jen 45 bodů.

Problém se zády

Za sérií porážek možná ani trochu nestojí pokles formy. Rune totiž už nějakou dobu bojuje se zraněním zad. "Během antukové sezony jsem měl skřípnutý nerv v L5 (pátý bederní obratel v páteři), což není dobré. Vím, že se to dá vyléčit, tím teď trávím většinu času," svěřil se pro TV2 Sport. "Cítím, že nemohu hrát na úrovni, na které bych chtěl, i když do všeho dávám sto procent. Prostě nedokážu servírovat takovou rychlostí jako dřív, nemůžu si tak podáním pomáhat ke snadným bodům."

Rozhovor ohledně momentální krize poskytla i Runeho matka a manažerka Aneke. Dle jejích slov musel její syn upravit techniku servisu, aby ho zranění při podání tolik nelimitovalo. Dánský supertalent momentálně vede Lars Christensen. S Patrickem Mouratoglouem ukončil spolupráci po US Open, nicméně s některými členy jeho akademie dál spolupracuje.

"Ibuprofen už ani ve velké dávce nezabírá. Musí dostávat injekci. Prášky už ani nechce brát, protože nemají žádný efekt. Zranění by nemělo jeho kariéru ovlivnit dlouhodobě, ale je potřeba to řešit co nejdříve, aby mohl dokončit sezonu a byl zase v pořádku," vysvětlovala Aneke.

Poslední porážka v Davis Cupu s Monteirem už Runeho donutila vyhledat trvalé řešení problému se zády. "Otevřelo mi to oči, musím dostat svou kondici zase pod kontrolu. Musím záda vyřešit, abych mohl znovu pořádně servírovat. Až se vrátím, chci být připravený. Nebudu se vracet, pokud nebudu stoprocentní. Chci to vyřešit co nejdříve a hlavně pořádně, i když to může nějakou dobu trvat."