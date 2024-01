Tennis Tracker: Siniaková v Adelaide zvládla kvalifikaci, L. Fruhvirtová v Hobartu neuspěla

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. ledna?

07:45 – Světová trojka a vítězka loňského US Open Coco Gauffová má za sebou úspěšnou premiéru v roli obhájkyně titulu. Devatenáctiletá Američanka znovu po roce zahájila sezonu triumfem na podniku WTA 250 v novozélandském Aucklandu, když v boji o zisk trofeje pro šampionku zdolala 6:7, 6:3, 6:3 Ukrajinku Elinu Svitolinovou a svou skvělou finálovou bilanci vylepšila na 7:1.

07:21 – Měl to být první z vrcholů úvodu nové sezony. Repríza loňského finále Australian Open, souboj hráček TOP 4 a grandslamových šampionek. Finále turnaje WTA 500 v Brisbane se však proměnilo v nečekaně jednoznačnou záležitost. Kazaška Jelena Rybakinová po skvělém výkonu smetla 6:0, 6:3 světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a se ztrátou pouhých 15 gamů ukončila osm měsíců trvající čekání na šestý titul.

07:00 – Kateřina Siniaková znovu po roce úspěšně absolvovala kvalifikaci turnaje WTA 500 v australském Adelaide. Letos se na generálku na Australian Open kvalifikovala bez ztráty setu, Američanku Bernardu Peraovou ve druhém kole přehrála hladce 6:3, 6:1.

06:10 – Linda Fruhvirtová v závěrečném druhém kole kvalifikace podniku WTA 250 v Hobartu neuspěla. Osmnáctiletá Češka nestačila na Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou, které podlehla 4:6, 2:6.

05:00 – Tomáš Macháč si na turnaji ATP 250 v Adelaide nezahraje. Český tenista v prvním kole kvalifikace generálky na Australian Open utrpěl debakl 1:6, 1:6 s domácím Alexem Boltem a nenavázal na tři výhry z Brisbane.