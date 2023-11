Tennis Tracker: Startuje Billie Jean King Cup, Šwiateková opět světovou jedničkou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. listopadu?

13:30 – Loňské finalistky Australanky si zkomplikovaly případný postup do vyřazovacích bojů na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Seville. Utkání skupiny se Slovinskem prohrály už po dvouhrách, když Ajla Tomljanovicová nestačila 4:6, 1:6 na Kaju Juvanovou a Darja Savilleová podlehla poměrem 1:6, 4:6 Tamaře Zidanšekové.

11:14 – Zdeněk Kolář už na čtvrtém challengeru po sobě vypadl hned v prvním kole. Sedmadvacetiletý Čech nestačil v japonské Macujamě 2:6, 3:6 na favorizovanou nasazenou osmičku Yu-Hsiou Hsua a připsal si pátou porážku v řadě.

07:15 – Iga Šwiateková cestou za triumfem na Turnaji mistryň ztratila jen 20 gamů v pěti zápasech, což je suverénně nejméně od ročníku 2002. Tehdy se ale hrálo naposledy ještě pouze vyřazovacím způsobem a k titulu vedla cesta přes čtyři soupeřky, Belgičance Kim Clijstersové navíc před 21 lety pomohla jedna skreč a jeden postup bez boje.

06:54 – Třiadvacetiletý Čech Michael Vrbenský se v prvním zápase po 9 měsících mimo antuku postavil stejně jako ve svém posledním duelu na tvrdém povrchu Francouzi Clementu Chidekhovi a podobně jako v březnu na turnaji ITF mu podlehl. Na challengeru v kanadském Calgary 336. hráč světa prohrál s žebříčkově hůře postaveným soupeřem 4:6, 2:6.

06:00 – Během úterního dne odstartují dlouho očekávané bitvy v rámci BJK Cupu, kterého se zúčastní i české tenistky. Ty se na úvod pod vedením Petra Pály postaví loňským vítězkám ze Švýcarska. Už během dopoledne zahájí své účinkování v této soutěži také Australanky, jež vyzvou Slovinky.

00:30 – Čtyřnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková rozšířila pestrou sbírku trofejí o titul z Turnaje mistryň. Polská tenistka v pěti zápasech v mexickém Cancúnu neztratila ani set, ve finále deklasovala 6:1, 6:0 Američanku Jessicu Pegulaovou a po dvou měsících se vrátí na post světové jedničky před Arynu Sabalenkovou. Za šestý letošní triumf inkasuje prémii téměř 3,1 milionu dolarů (70,5 milionu korun) a druhou sezonu po sobě zakončí v čele žebříčku WTA.