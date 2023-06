Tennis Tracker: Šwiateková na cestě do osmifinále smetla Číňanku, v Paříži jde dál i Ruud

Tennis Tracker: Šwiateková na cestě do osmifinále smetla Číňanku, v Paříži jde dál i Ruud

Livesport

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 3. června?

20:06 – Ukrajinka Lesja Curenková na pařížské antuce přehrála drtivě dvakrát 6:1 Kanaďanku Biancu Andreescuovou, s níž si poradila i potřetí, a po pěti letech postoupila do osmifinále French Open. O vyrovnání svého grandslamového maxima z US Open 2018 si zahraje se světovou jedničkou a dvojnásobnou šampionkou Šwiatekovou, se kterou uhrála dosud jen čtyři gamy.

19:57 – Francisco Cerúndolo na French Open zdolal navzdory 56 nevynuceným chybám 3:6, 6:3, 6:4, 7:5 světovou osmičku Taylora Fritze z USA, podruhé v kariéře a poprvé na grandslamu porazil hráče Top 20 a poprvé postoupil do osmifinále grandslamového turnaje. V něm vyzve Dána Runeho.

18:01 – Karolína Anna Schmiedlová pokračuje na French Open beze ztráty setu, Američanku Kaylu Dayovou přehrála 6:1, 6:3 a poprvé postoupila do osmifinále grandslamového turnaje. V něm 28letá Slovenka vyzve loňskou finalistku Coco Gauffovou.

16:30 – Světová jednička Iga Šwiateková počtvrté v kariéře, podruhé během necelého měsíce a poprvé na grandslamovém turnaji vyhrála zápas bez ztráty gamu. Na Roland Garros dvojnásobná polská šampionka deklasovala 6:0, 6:0 Číňanku Xinyu Wang a prosvištěla do osmifinále. V něm čeká na vítězku duelu Andreescuová-Curenková.

16:18 –⁠ Tomás Martín Etcheverry si teprve letos na Australian Open připsal první výhru na grandslamovém turnaji a nyní na oblíbené antuce na Roland Garros vyřadil dokonce už tři soupeře. Navíc přitom neztratil ještě ani set. Chorvata Bornu Čoriče v sobotu porazil 6:3, 7:6, 6:2 a postoupil do osmifinále. V něm 23letý Argentinec narazí na další překvapení turnaje Japonce Nišioku.

16:12 – Souboj teenagerek ve 3. kole Roland Garros vyhrála o tři roky starší Coco Gauffová. 19letá Američanka po vyrovnaném prvním setu přehrála 6:7, 6:1, 6:1 vycházející hvězdu světového tenistu Mirru Andrejevovou a pokračuje za obhajobou loňského finále.

16:06 – Nicolas Jarry na French Open porazil 6:2, 6:3, 6:7, 6:3 Američana Marcose Girona, vyhrál sedmý zápas v řadě a postupem do osmifinále podruhé vylepšil svůj nejlepší grandslamový výsledek. O místo mezi osmičkou nejlepších si 27letý Chilan zahraje s loňským finalistou Ruudem, kterého zdolal minulý týden cestou za titulem v Ženevě.

15:38 – Šestý hráč světa Holger Rune na French Open smetl 6:4, 6:1, 6:3 argentinského debutanta na grandslamovém turnaji Genara Olivieriho a postoupil do osmifinále. O obhájení loňského čtvrtfinále si Dán zahraje s Fritzem, nebo Cerúndolem.

15:16 – Sezona pro Rafaela Nadala skončila. Po páteční artroskopické operaci kyčle čeká držitele rekordních 22 grandslamových titulů zhruba pětiměsíční rekonvalescence. Oznámil to jeho mluvčí Beníto Pérez-Barbadillo. Naposledy hrál Nadal v lednu na Australian Open. Více v článku.

15:14 – Jošihito Nišioka při premiéře ve třetím kole French Open udolal 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0 Brazilce Thiaga Seybotha a postupem do osmifinále vyrovnal své grandslamové maximum z letošního Melbourne. O největší čtvrtfinále si Japonec zahraje s Čoričem, nebo Etcheverrym.

13:50 – Casper Ruud musel na French Open ve druhém ze tří duelů proti outsiderovi do čtyř setů. Číňana Zhizhena Zhanga porazil 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 a pokračuje na cestě za obhájením loňského finále. O čtvrtfinále si norský tenista zahraje s Nicolasem Jarrym, nebo Marcosem Gironem.

13:11 – Jesika Malečková poprvé od září 2021 slaví turnajové vítězství ve dvouhře. Osmadvacetiletá Češka dobyla z pozice nasazené šestky antukový podnik ITF W25 v rakouském Annenheimu, kde ve finále deklasovala 6:2, 6:0 druhou nasazenou Rumunku Miriam Bulgaruovou.

12:02 – Jedna z největších favoritek French Open Jelena Rybakinová před sobotním zápasem třetího kola ze soutěže odstoupila. Kazašská tenistka se omluvila kvůli nemoci a bez boje do osmifinále 'pustila' Španělku Saru Sorribesovou.

Rybakinová dvě noci pořádně nespala a měla horečku, při rozcvičce došla k závěru, že odstupí. @rolandgarros

10:04 – Dominik Palán v semifinále podniku ITF M25 v indonéské Jakartě udolal po více než tříhodinovém boji 5:7, 7:6, 6:4 domácího outsidera Justina Barkiho, přestože prohrával 5:7, 2:5 a 15:30. Obrat zahájil ziskem 11 z 12 fiftýnů, na přelomu druhé a třetí sady vyhrál dokonce 15 bodů po sobě. Dvaadvacetiletý Čech se tak může těšit na premiérový posun do TOP 300 a první letošní první finále, v nichž má bilanci 3:4. V boji o titul vyzve nejvýše nasazeného Jasona Junga z Tchaj-wanu.

6:30 – "Inspirují mě další silné ženy a matky, které se ke sportu dokázaly vrátit. Je to hrozně náročné, a to tu máme i dvojnásobné mámy jako Tatjanu Mariaovou. Všichni mi sice říkají, že jsem rychle zpátky, ale dalo mi to docela zabrat. Mám pocit, že jsem byla pryč celou věčnost," nechala se po výhře nad Annou Blinkovovou slyšet Elina Svitolinová, která se v sezoně vrací po mateřské pauze.

6:15 – Sedmý hrací den Roland Garros uvidí zbylé zápasy třetího kola. Sara Sorribes vyzkouší Jelenu Rybakinovou ve snaze dostat se poprvé v kariéře do grandslamového osmifinále. Světová jednička Iga Šwiateková vyzve na centrkurtu Xinyu Wang. Obhájce loňského finále Casper Ruud bude hrát s Zhizhenem Zhangem. Program uzavře napínavý duel Alexandera Zvereva s Francisem Tiafoem.