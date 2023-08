Tennis Tracker: V Cincinnati pokračuje turnaj mužů i žen, v akci osm Čechů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. srpna?

Moment dne ATP ze zápasu Lehečka – Fritz Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Kvitová – Blinkovová Livesport

23:54 – Český duel v prvním kole klání WTA 1000 v Cincinnati zvládla lépe favorizovaná Markéta Vondroušová. Wimbledonská šampionka porazila Kateřinu Siniakovou 7:5, 6:4 a na třetí pokus zaznamenala premiérovou výhru na 'tisícovce' v Ohiu. Ve druhém kole narazí na Anastasii Potapovovou (h2h 2:1), s níž v únoru prohrála semifinále v Linci.

23:24 – Karolína Muchová i na třetím přípravném turnaji před US Open zvládla své úvodní vystoupení. V Cincinnati česká tenistka zdolala v souboji hráček druhé světové desítky 6:7, 6:1, 6:4 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný zápas. O postup do osmifinále si finalistka letošního Roland Garros zahraje s Chorvatkou Petrou Martičovou (h2h 0:1).

22:57 – "Dokázal jsem se lépe přizpůsobit podmínkám a byl jsem o trochu trpělivější. Grigor je hlavně v prvních kolech nebezpečný soupeř. Je to velmi agresivní hráč, musíte být neustále ve střehu," řekl v Cincinnati Alexander Zverev po hladké výhře nad Grigorem Dimitrovem.

Rozhovor s Alexanderem Zverevem po výhře nad Grigorem Dimitrovem Livesport

22:35 – "Moje mentalita už je taková. Nevyrůstala jsem v nejlepších podmínkách, musela jsem o všechno bojovat a to všechno formovalo mou dnešní osobnost. Jsem vděčná za ty zkušenosti, které mi pomohly vybudovat si současný charakter," prohlásila v Cincinnati Viktoria Azarenková po výhře nad Barborou Krejčíkovou , které v závěru utekla ze stavu 2:5.

Rozhovor s Viktorií Azarenkovou po výhře nad Barborou Krejčíkovou Livesport

22:16 – Marie Bouzková znovu po roce zvládla vstup do turnaje WTA 1000 v Cincinnati. Letošní ročník pětadvacetiletá Češka odstartovala hladkou výhrou 6:2, 6:2 nad Rumunkou Irinou Beguovou.

21:49 – "Byl to asi nejtěžší zápas v tom smyslu, že nevíte, jak umístit míček do kurtu. Přišlo mi, že se to všechno sešlo. Kurty jsou rychlé a hodně to na nich skáče. Míčky po několika hrách ztratí všechnu plsť a zdá se nemožné s nimi hrát. Všechno to strašně létá a ještě do toho hodně fouká vítr. Takže to byl boj. Prostě jsem se jen snažil trefovat údery do kurtu," postěžoval si v Cincinnati Taylor Fritz po výhře nad Jiřím Lehečkou ve větrných podmínkách. Američan během dvou setů spáchal 35 nevynucených chyb, český tenista ještě o 11 více.

Rozhovor s Taylorem Fritzem po výhře nad Jiřím lehečkou Livesport

21:12 – Srbský šampion z roku 2019 Novak Djokovič v prvním singlovém zápase na Masters v Cincinnati po čtyřech letech narazí na Alejandra Davidoviche (h2h 3:1). Španělský tenista v prvním kole přehrál dvakrát 6:3 argentinského antukáře Tomáse Martína Etcheverryho.

21:00 – Alexander Zverev se poprvé od předloňského triumfu vrátil na Masters 1000 v Cincinnati. Do letošního ročníku vstoupil hladkou výhrou 6:2, 6:2 nad Bulharem Grigorem Dimitrovem, s nímž si poradil už popáté v řadě.

Sestřih zápasu Zverev – Dimitrov Livesport

20:55 – Novak Djokovič v Cincinnati zahájil generálku na US Open svým teprve druhým letošním zápasem ve čtyřhře. S krajanem Nikolou Čačičem v 1. kole podlehli 4:6, 2:6 deblovým specialistů Jamiemu Murraymu s Michaelem Venusem.

20:45 – Barbora Krejčíková první zápas od skreče ve Wimbledonu prohrála. V Cincinnati česká tenistka, jež v posledních týdnech léčila zranění kotníku, podlehla v souboji hráček druhé světové desítky 3:6, 5:7 šampionce z roku 2013 Viktorii Azarenkové a stejně jako loni skončila v 1. kole.

20:13 – Dánka Caroline Wozniacká na druhém turnaji po tří a půlleté pauze končí v prvním kole. V Cincinnati bývalá světová jednička překvapivě podlehla šťastné poražené kvalifikantce Varvaře Gračovové, která nastoupila až jako náhradnice místo Eliny Svitolinové.

19:44 – Stan Wawrinka úspěšně dorazil dohrávku prvního kola turnaje Masters v Cincinnati. Proti domácímu Brandonu Nakashimovi mu stačilo získat poslední game k vítězství 6:3, 6:7, 6:3.

Sestřih zápasu Wawrinka – Nakashima Livesport

19:25 – Borna Čorič na Masters 1000 v Cincinnati úspěšně vykročil za obhajobou svého nejcennějšího titulu. V deštěm do dvou dnů rozděleném duelu si chorvatský tenista poradil s domácím Sebastianem Kordou.

19:02 – Karolína Plíšková na šestém z osmi posledních turnajů nezvládla své úvodní vystoupení. V Cincinnati česká šampionka z roku 2016 podlehla 6:1, 3:6, 4:6 Lotyšce Jeleně Ostapenkové, když ve třetím setu od stavu 2:0 prohrála čtyři servisy po sobě.

Sestřih zápasu Plíšková – Ostapenková Livesport

18:56 – Jiří Lehečka prohrál s Taylorem Fritzem i třetí letošní souboj. Na Masters 1000 v Cincinnati český tenista podlehl v náročných větrných podmínkách domácí světové devítce 6:7, 2:6, když v úvodní sadě neudržel výhodu brejku a v tie-breaku nevyužil pět setbolů.

Sestřih zápasu Lehečka – Fritz Livesport

18:41 – Petra Kvitová na turnaji WTA 1000 v Cincinnati úspěšně vykročila za obhajobou finále. Česká tenistka, jež minulý týden v Montrealu dohrávala s bolestmi kyčle, si poradila 7:6, 6:0 s Annou Blinkovovou. Ve druhém kole se utká s Lindou Noskovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.

Sestřih zápasu Kvitová – Blinkovová Livesport

17:41 – Nejvýše nasazený Tomáš Macháč vykročil za obhajobou titulu na challengeru v polském Grodzisku Mazowieckém jednoznačnou výhrou. Na úvod generálky na US Open dvaadvacetiletý Čech smetl dvakrát 6:1 domácího Filipa Peliwa.

16:57 – Jiří Veselý na úvod challengeru v polském Grodzisku Mazowieckém porazil 6:4, 7:5 nasazeného Nizozemce Jelleho Selse a navázal na dvě výhry z kvalifikace. O čtvrtfinále si zahraje s Benjaminem Hassanem z Libanonu (h2h 0:0).

08:17 – Andy Murray se kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem odhlásil z turnaje v Cincinnati, který je pro tenisty hlavní prověrkou před US Open. Šestatřicetiletý Brit už odstoupil z předchozího Masters v Torontu. Proti Karenu Chačanovi tak nastoupí lucky loser.

06:50 – K očekávánému souboji tenisových maminek v Cincinnati nedojde. Elina Svitolinová se před úvodním zápasem na turnaji omluvila kvůli bolestem chodila, které ji trápí od jízdy do semifinále Wimbledonu. Místo Ukrajinky se proti Dánce Caroline Wozniacké postaví lucky loser Varvara Gračovová.

06:43 – Pondělní program na turnaji mužů a žen v Cincinnati výrazně ovlivnil déšť. Derby mezi Markétou Vondroušovou a Kateřinou Siniakovou vůbec nezačalo, Karolína Muchová rozehrála zápas se světovou devatenáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou a po pěti gamech prohrává 2:3 s mankem brejku

06:37 – Venus Williamsová poprvé od roku 2019 a znovu na domácím turnaji WTA 1000 v Cincinnati získala skalp hráčky elitní dvacítky. 43letá americká veteránka si v Ohiu vyšlápla na světovou šestnáctku Veroniku Kuděrmetovovou, kterou porazila 6:4, 7:5, přestože v prvním setu prohrávala 1:4 a ve druhém 0:4 pokaždé s mankem dvou brejků.

06:32 – Karolína Plíšková se v Cincinnati představila teprve potřetí v sezoně ve čtyřhře, ve které se dočkala první výhry od loňského května. S Chorvatkou Donnou Vekičovou v Ohiu odstartovaly výhrou 6:4, 2:6, 10:8 nad francouzsko-ukrajinským párem Caroline Garciaová a Marta Kosťuková.

06:28 – Carlos Alcaraz na Masters 1000 v Cincinnati vykročí za bojem o udržení postu světové jedničky prvním zápasem proti Jordanu Thompsonovi. Australský kvalifikant v úvodním kole zdolal ve dvou tie-breacích domácího veterána Johna Isnera a vzájemnou bilanci upravil na 2:3

06:00 – Úterý přinese velmi nabitý program. Na turnaji v Cincinnati se představí hned řada zvučných jmen a chybět nebudou ani čeští zástupci. Jiří Lehečka se v 1. kole pokusí překvapit světovou devítku Taylora Fritze. Své utkání bude dohrávat i Sebastian Korda, jenž čelí Bornovi Čoričovi. Mezi ženami by mělo do hry zasáhnout hned sedm Češek. Svůj duel už v pondělí rozehrála Karolína Muchová, jež hraje s Brazilkou Haddadovou Maiaovou.