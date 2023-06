Krejčíková pokračuje v nejlepším turnaji na trávě. V Birminghamu si zahraje o titul

Barbora Krejčíková (27) na podniku WTA 250 v Birminghamu už potřetí vylepšila své maximum na trávě. Číňanku Lin Zhu (29) porazila 6:3, 6:2 a bez ztráty setu postoupila do svého jubilejního 10. finále. O druhý letošní a celkově 7. titul si nejvýše nasazená Češka zahraje v duelu bývalých vítězek French Open s Jelenou Ostapenkovou (26), nebo s Anastasií Potapovovou (22).

Světová dvanáctka Krejčíková se dostala do finále podruhé v sezoně. Na únorovém podniku WTA 1000 v Dubaji získala titul po výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Od té doby až do tohoto týdne marně usilovala na okruhu WTA o postup alespoň do čtvrtfinále.

Sestřih zápasu Krejčíková – Lin Zhu. Livesport

V Birminghamu se ale šampionce Roland Garros z roku 2021 nadmíru daří a zatím na turnaji neztratila ani set. Po postupu přes krajanky Terezu Martincovou a Lindu Fruhvirtovou v sobotu vyřadila Lin Zhu za hodinu a půl. V úvodním gamu sice přišla o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre otočila. Další šanci na brejk už soupeřce nenabídla a zajistila si desáté finále ve dvouhře.

"Dnes to by další těžký zápas. Bylo opravdu těžké hrát proti takové soupeřce, takže jsem velmi spokojená s tím, jak jsem to zvládla. Dokázala jsem být po celou dobu zápasu soustředěná, což na trávě musíte být. Zároveň mi fungovalo i podání," prohlásila Krejčíková v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový rozhovor Krejčíkové. Livesport

Krejčíková si dnes v Birminghamu zahraje i o finále ve čtyřhře, v níž startuje poprvé společně s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Singlové finále v Birminghamu si česká tenistka zahraje již pošesté za posledních 10 let a devět konaných ročníků. Barbora Strýcová v letech 2014 a 2016 a Karolína Plíšková v roce 2015 na titul nedosáhly, jedinou českou šampionkou v 28leté historii soutěže, kterou ovládla například i legendární Němka Steffi Grafová, je vítězka z let 2017 a 2018 Petra Kvitová.

