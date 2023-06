Alcaraz potvrzuje svůj potenciál. Na prvním turnaji ATP na trávě postoupil do finále

Carlos Alcaraz (20) v londýnském Queen's Clubu hraje poprvé mimo Wimbledon turnaj na trávě a po výhře 6:3, 6:4 nad Američanem s českými kořeny Sebastianem Kordou (22) postoupil již pošesté v sezoně a počtrnácté v kariéře do finále. O 5. letošní a celkově 11. titul, který by mu zajistil návrat do čela žebříčku, se španělský mladík utká s Australanem Alexem de Minaurem (24).

"Hraju dobře, cítím se dobře. Na trávě toho mám odehráno opravdu málo a jsem rád, že na ní vůbec můžu hrát. Publikum je tu úžasné a moc si to užívám. Jsem šťastný, že si zrovna tady v Queensu zahraju své první finále na trávě," radoval se Alcaraz.

Sestřih zápasu Alcaraz – Korda. Livesport

"Každý tenista vám potvrdí, že na trávě potřebujete získávat praxi a jistotu. Nečekal jsem, že se můj pohyb a hra na trávě bude takhle rychle zlepšovat. Jsem za to moc rád," pochvaloval si rodák z Murcii, kterého dělí jediná výhra od návratu do čela žebříčku a pozice nasazené jedničky ve Wimbledonu.

"Na začátku týdne jsem o tom nevěděl, že to je ve hře. Už mi to říkali na tiskové konferenci, takže to v hlavě mám a myslím na to. Být jedničkou je sen," přiznal Španěl.

Ve finále ho čeká Alex de Minaur. "Alex má hru stavěnou na trávu. Je to velmi nebezpečný tenista, ale já se budu muset soustředit hlavně na sebe a svou hru," uvědomuje si Alcaraz.

