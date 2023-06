Tennis Tracker: Rybakinová nevykročila v přípravě za obhajobou Wimbledonu nejlépe

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 21. června?

Moment dne ATP ze zápasu Penistona s Runem Livesport CZ

Moment dne WTA ze zápasu Sakkariová –⁠ Cornetová Livesport CZ

19:20 – Holger Rune v londýnském Queen's Clubu porazil 6:3, 6:4 domácího Ryana Penistona, kterému oplatil porážku z loňského Eastbourne, navázal na svou první výhru na trávě a postoupil do čtvrtfinále. V něm se světová dvojka utká s o rok starším Italem Lorenzem Musettim.

Sestřih zápasu Peniston –⁠ Rune Livesport CZ

19:12 – "Je to už dlouho, co jsem odehrála tak rychlý zápas. Určitě jsem ráda, že to tak skončilo. Po prvním zápase mě trochu bolelo tělo, ale na kurtu jsem do nedala najevo," prozradila po vítězství nad Podorskou Kvitová.

Pozápasový ohlas Kvitové Livesport CZ

18:58 – Jiří Lehečka na trávě v londýnském Queen's Clubu postoupil poprvé do semifinále turnaje ATP ve čtyřhře. Ve čtvrtfinále český tenista s Američanem Taylorem Fritzem zdolali 6:3, 6:7, 10:8 francouzský tandem Nicolas Mahut a Fabrice Martin.

18:53 – Anhelina Kalininová na turnaji v Briminghamu prohrála s domácí hráčkou Harriet Dartovou 3:6, 6:3, 1:6, Birtka se v osmifinále utká s vítězkou duelu mezi Caty McNallyovou a Anastasijí Potapovouvou.

Sestřih zápasu Kalininová –⁠ Dartová Livesport CZ

18:40 – Stefanos Tsitsipas končí na podniku ATP 500 v Halle i potřetí už ve druhém kole. Letos v něm podlehl 6:7, 5:7 Chilanu Nicolasi Jarrymu, s nímž na trávě prohrál i druhý vzájemný duel, a před Wimbledonem tak nezvládl dva ze tří zápasů.

Sestřih zápas Jarry –⁠ Tsitsipas Livesport CZ

18:36 – České tenistky na travnatých turnajích WTA vyhrály ve středu všech 10 setů. Úspěšnost vyšperkovala Petra Kvitová, která v Berlíně smetla za 48 minut hry 6:1, 6:1 Argentinku Nadiu Podorskou a postoupila do čtvrtfinále. V něm se dvojnásobná wimbledonská šampionka střetne v souboji hráček TOP 10 s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Sestřih zápasu Podorská –⁠ Kvitová Livesport CZ

18:06 – Cameron Norrie na domácím podniku ATP 500 v Queen's Clubu zdolal 4:6, 6:3, 6:2 Australana Jordana Thompsona a postoupil do čtvrtfinále. V něm britský finalista z roku 2021 čeká na vítěze amerického derby Tiafoe –⁠ Korda.

17:21 – Úřadující vítězka Wimbledonu Jelena Rybakinová končí na svém prvním ze dvou přípravných turnajů před travnatým grandslamem ve druhém kole. Na podniku WTA 500 v Berlíně světová trojka nestačila na Chorvatku Donnu Vekičovou, které podlehla především vinou 35 nevynucených chyb 7:6, 3:6, 4:6.

Sestřih zápasu Vekičová –⁠ Rybakinová Livesport CZ

16:31 – Linda Fruhvirtová na trávě v Birminghamu přehrála 6:1, 7:6 Američanku Bernardu Peraovou, navázala na skalp Svitolinové a poprvé v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V něm 18letá Češka čeká na vítězku českého duelu Krejčíková-Martincová.

16:25 – Tereza Martincová na travnatém turnaji WTA 250 v Birminghamu neztratila set ani se třetí soupeřkou. Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci vstoupila do hlavní soutěže hladkou výhrou 6:1, 6:3 nad Bulharkou Viktoriyou Tomovovou, které oplatila dva měsíce starou porážku z finále v Zaragoze. O zopakování předloňského čtvrtfinále si zahraje s krajankou Krejčíkovou (h2h 2:2).

16:14 – Daniil Medveděv překvapivě potřeboval na trávě v Halle všechny tři sety proti Laslovi Djeremu, antukového specialistu zdolal 6:3, 6:7, 6:3 a pokračuje v obhajobě loňského finále. Ve čtvrtfinále se utká s Robertem Bautistou.

15:48 – "Vlastně se nikdy nedívám na rozlosování, takže mi to ráno řekl trenér. Samozřejmě jsem ji (Fourlisovou) viděla na mnoha turnajích, ale nikdy jsem proti ní nehrála, neměla jsem tolik videozáznamů nebo dat. Ale někdy je to také dobře, soustředíte se víc na sebe, na svou hru," přemítala na kurtu Garciaová po výhře v Berlíne.

15:01 – Caroline Garciaová si v berlínském osmifinále poradila s Australankou Jaimee Fourlisovou 6:3, 6:2 a v boji o postup mezi nejlepší čtyři hráčky může narazit na Petru Kvitovou.

Sestřih zápasu Garciaová – Fourlisová Livesport CZ

14:48 – Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do travnaté části sezony. Nasazená jednička si v Birminghamu na úvod poradila 6:3, 6:3 s kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou a má na dosah své první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu. Bojovat o něj bude proti krajance a další kvalifikantce Tereze Martincové, nebo lucky loserovi Viktoriji Tomovové.

Sestřih zápasu Krejčíková – Bucsaová Livesport CZ

14:46 – Barbora Strýcová skončila v Birminghamu už i ve čtyřhře, se Su-Wei Hsieh prohrály ve čtvrtfinále 6:7, 4:6 s nasazenými trojkami Storm Hunterovou a Alyciou Parksovou.

13:40 – Petra Kvitová bude pokračovat v debutu na trávě v Berlíně soubojem s Nadiou Podoroskou, která v prvním kole přehrála 3:6, 6:3, 6:2 Rebeku Masárovou. S Argentinkou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1 a utkání by se mělo odehrát ještě v rámci středečního programu.

13:35 – Maria Sakkariová skončila před týdnem na trávě v Nottinghamu na Alizé Cornetové, ale v Berlíně jí porážku po setech 6:4, 6:2 oplatila a stále v německé metropoli obhajuje loňské semifinále. Ve druhém kole se nasazená šestka střetne s Aljaksandrou Sasnovičovou, která vyhrála derby s Viktorií Azarenkovou.

12:58 – Markéta Vondroušová má za sebou úspěšný vstup do travnaté části sezony, v Berlíně porazila 7:6, 7:5 grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a připsala si premiérové vítězství na nejrychlejším povrchu od Wimbledonu 2021 a teprve šesté v kariéře. O první čtvrtfinále na trávě se utká s domácí kvalifikantkou Jule Niemeierovou.

Sestřih zápasu Andreescuová – Vondroušová Livesport CZ

12:42 – Pořadatelé Wimbledonu přidělili jednu z divokých karet Venus Williamsové. Pokud ji třiačtyřicetiletá Američanka využije, čeká ji na londýnské trávě 24. start ve dvouhře. Turnaj v All England Clubu pětkrát vyhrála a naposledy v něm byla v singlovém finále v roce 2017, kdy uplynulo dvacet let od jejího tamního debutu. V pavouku chyběla jen v roce 2013 a loni.

07:00 – Tři české tenistky se v úterý kvůli deštivému počasí a skluzu programu nedočkaly vstupu do travnatých turnajů WTA. V Berlíně byl odložen zápas Markéty Vondroušové s Biancou Andreescuovou, v Birminghamu odstartují až ve středu Barbora Krejčíková proti Španělce Cristině Bucsaové a Tereza Martincová proti Bulharce Viktoriy Tomovové.