TOP 10 talentovaných mladíků z fotbalově méně úspěšných evropských zemí

Nejen fotbalové mocnosti se mohou chlubit talentovanými mladíky, kteří mají předpoklady vyrůst ve hvězdy světového formátu. I státy, které nepatří mezi evropskou špičku, dokážou vychovat hráče s příslibem mimořádně úspěšné budoucnosti. Livesport Zprávy vybraly 10 nadějných fotbalistů, o nichž patrně ještě hodně uslyšíme.

"Turecký Messi" v létě opustil Fenerbahce a zamířil do Realu Madrid, kde si vinou zdravotních problémů zatím nepřipsal ani jeden start. Do istanbulského celku přišel v 16 letech a je nejmladším hráčem, který za Fenerbahce skóroval. Hbitý ofenzivní záložník odehrál také čtyři zápasy za reprezentační A-tým Turecka a dokonce se blýskl se gólem Walesu v kvalifikaci Eura 2024. Skvěle kontroluje míč a dokáže vymyslet brilantní přihrávky.

Loni v červenci přestoupil skotský křídelník ze Celtiku do Liverpoolu, za který nastoupil již do osmi soutěžních zápasů. Trenér Jürgen Klopp mu postupně dává stále větší prostor. Za svůj mateřský klub hrál Doak už v 16 letech, pro svou agresivitu a fyzickou zdatnost je přirovnáván k Waynovi Rooneymu a v 17 letech reprezentuje Skotsko v kategorii do 21 let. Vzhledem k velké konkurenci v A-týmu LFC má však před sebou ještě dlouhou cestu.

Ofenzivní záložník Salcburku byl hvězdou při cestě dorosteneckého týmu do finále juniorské Ligy mistrů. V minulé sezoně kvůli zranění delší dobu chyběl, přesto se stal pevnou součástí seniorského týmu a pravidelně nastupoval i v Lize mistrů. Svým stylem hry připomíná Bruna Fernandese. Na svůj debut v rakouské reprezentaci stále čeká, ale měl by přijít brzy.

Norsko není jen Erling Haaland. Severská země kolem něj může v příštích letech vybudovat velmi zajímavý tým. Nusovi, jemuž se přezdívá "norský Neymar", bylo v květnu 2021 pouhých 16 let, když debutoval za Stabæk v nejvyšší soutěži a brzy vstřelil gól. V mladším věku to dokázal jen Martin Odegaard. Může hrát nejen na křídle, ale i na dalších ofenzivních pozicích. Při svém debutu za seniorskou reprezentaci se blýskl gólem a asistencí, po čtyřech zápasech má bilanci 1+4. Dva roky působil v Bruggách, s nimiž si zahrál i Ligu mistrů.

Kariéra Antonia Nusy se slibně rozjíždí. Livesport

Tento švédský mladík, jenž se stal nejmladším hráčem v historii dánské ligy, je již dlouho v hledáčku předních evropských klubů. Křídelní či ofenzivní záložník patří do kádru Kodaně od roku 2021, ale v poslední době ho mírně brzdí zranění. Bardghji se narodil v Kuvajtu do syrské rodiny, která se o několik let později přestěhovala do Švédska. Vyrůstal a hrál za řadu klubů včetně tamního předního celku Malmö FF.

Roony Bardghji skóroval v aktuálním ligovém ročníku už šestkrát. Livesport

Norský mladík v roce 2020 odmítl Liverpool a zůstal v Nordsjællandu. Za ten v dorosteneckém věku odehrál 55 ligových zápasů během tří sezon a neodolal vábení věhlasnějšího klubu –⁠ letos v lednu jej koupila Benfica za téměř 14 milionů eur (345 milionů korun). Svou technikou a driblinkem připomíná Jacka Grealishe nebo Edena Hazarda. Momentálně je na hostování zpátky v Nordsjællandu, v letošní kvalifikaci Eura do 21 let dal za Norsko čtyři góly ve třech zápasech.

Střední záložník se narodil ve městě Ishøj nedaleko Kodaně, kde žije početná turecká menšina, k níž patří. Přes nedaleké Brøndby se dostal do norského Nordsjællandu. V roce 2021 ho koupil Leverkusen, kde se při svém debutu ve věku 16 let a 276 dní stal nejmladším hráčem v historii klubu a po Youssoufu Moukokovi druhým nejmladším v Bundeslize. Protože se však za dva roky v A-týmu naplno neprosadil, rozhodl se pro návrat do Nordsjællandu, kde má větší vytížení.

Irský útočník odehrál první zápas za mateřské Bohemians jako čtrnáctiletý a o dva roky později vstřelil svůj první gól. Navíc je stále nejmladším fotbalistou, který se gólově prosadil v juniorské Lize mistrů. V lednu 2021 přestoupil do Brightonu, kde si dělá skvělé jméno. Už během minulé sezony se blýskl šesti góly a zájem o něj měl Manchester United, ale on zůstal, protože na jihu Anglie má ideální prostor k rozvoji. Nedávno mu bylo 18 let a za národní tým už odehrál osm zápasů, ve kterých vstřelil tři góly. V aktuální sezoně Premier League dal čtyři branky, stačilo mu k tomu osm vystoupení.

Evan Ferguson se může pyšnit skvělými čísly. Livesport

Bylo mu pouhých 16 let a 10 měsíců, když debutoval za bělehradskou Crvenou Zvezdu, za kterou následně odehrál 15 zápasů. Hostoval v Graficaru a v lednu 2022 ho za čtyři miliony eur (100 milionů korun) koupil AC Milán, který si ho nesmírně cení. I přes jediný start v Serii A získal Scudetto. Letos v únoru odešel srbský útočník sbírat zkušenosti do rakouského Altachu.

Izraelský fotbal je na výrazném vzestupu, o čemž svědčí řada úspěchů. Na loňském Euru U19 prohrál národní tým ve finále, na letošní ME U20 bral bronz a dobrý dojem zanechala i jednadvacítka na Euru. Gloukh startoval na obou letošních šampionátech, vstřelil tři góly a přidal dvě asistence. Ofenzivní záložník si vedl dobře i v Maccabi Tel Aviv, odkud ho v lednu koupil Salcburk, kde se rychle zabydlel v základní sestavě a radoval se i z titulu. V dospělé kategorii reprezentoval Izrael už osmkrát, dvakrát skóroval.