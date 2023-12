Ve Švédsku jsem nezažil jediný odložený zápas kvůli sněhu, vzpomíná brankář Melichárek

Fotbalový brankář Dušan Melichárek (41) strávil na severu Evropy dlouhých devět let, nikdy prý ale nezažil, aby se kvůli sněhové kalamitě odkládal fotbalový zápas. Trenér gólmanů FK Prostějov v rozhovoru pro Livesport Zprávy popisuje dění ve švédské Allsvenskan a přibližuje, proč tamní liga dál ctí systém jaro - podzim.

V české nejvyšší soutěži se z víkendového kola odložilo rovnou šest zápasů z osmi. V zemi, kde sníh padá daleko častěji než v Česku, se prý nikdy nestalo, aby se řešily náhradní termíny. "Narovinu říkám, že jsem takovou situaci, která se teď stala v Česku, vůbec nezažil. Že by se něco někdy odkládalo, to se tam vůbec nestalo," říká čerstvý čtyřicátník a osobitý gólman, který v roce 2010 slavil i švédský titul.

Co jste tedy říkal na tu českou víkendovou anomálii?

"Těžko soudit, podle mě to byla opravdu výjimečná situace. V Česku navíc nejsou podmínky, jaké nabízí stadiony v Německu nebo Anglii. Myslím, že nikdo kromě Sparty, Slavie a Plzně si nemůže dovolit nonstop vyhřívání trávníku na tak dlouhou dobu, aby se na něm sníh ani neudržel."

Ve Švédsku nikdy fotbalu sníh nevadil?

"Bylo to dané tím, že se začínalo na začátku dubna a končilo se vždy v půlce listopadu. Ale vlastně ani v zimě, kdy probíhala příprava, to nikdy nebyla taková hrůza, že by se nedalo hrát."

Pomáhají udržení termínové listiny na severu i umělé trávníky?

"Někdy to možná může pomoci, ale opravdu je to spíš tím, že sezona skončí dřív, než začne ta pravá zima. Ani v Sundsvallu, který je z těch prvoligových měst položený nejvýše, ani v půlce listopadu ještě nesněžilo. A kdyby přišel sníh, tak si s ním právě na těch umělých hřištích poradí a odklidí ho."

Švédsko ctí systém jaro - podzim, stejně jako Norsko nebo Finsko. Jak to vůbec vnímají sami hráči?

"Má to dvě strany mince. Pro diváky je to samozřejmě komfortnější, fotbal si užijí daleko více, a i přes léto je na tribunách hodně plno. Za druhé není skoro nikdy problém s počasím. Co jsem tam byl, opravdu jsem nezažil nějaké komplikace. Ale také je to nevýhoda, když klub postoupí do jarní části evropských pohárů. Pak to bylo kontraproduktivní."

Ozývaly se pak kluby se žádostí o změnu?

"Samozřejmě, právě na jihu v Malmö to bylo časté téma. Ale jinak je to ve Švédsku tak dlouhodobě zavedený a funkční model, že se to těžko bude měnit. Velké zaměření je na fanoušky, lidé si fotbal opravdu daleko víc užívají v létě, než aby museli chodit na tribuny třeba do Vánoc a zase se začínalo znovu v únoru. V minus 10 stupních Celsia ani ve Švédsku nepřijde ani tisícovka lidí."

Před dvěma sezonami jste uzavřel kariéru a dnes působíte v Prostějově jako trenér brankářů. Jak si na novou roli zvykáte?

"Těší mě, jak se to nakonec vyvinulo. Potkal jsem se po letech zase s Pavlem Zavadilem, se kterým jsme kdysi dávno společně hráli právě ve Švédsku v Mjällby, takže se to kolečko zase uzavřelo. Dostali jsme se po pár letech zpátky k sobě. Je to zajímavé, komunikace je výborná, známe se. Ještě ale potřebujeme zlepšit výsledky a hlavně to zachránit."