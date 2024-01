Výhru Leverkusenu v přípravě řídilo české duo. Hložek vstřelil dva góly, Schick se prosadil jednou

V české galapředstavení se proměnil nedělní přípravný zápas Bayeru Leverkusen s italským druholigovým týmem z Benátek. Bundesligový lídr vedl už v poločase vysoko 3:0, když dvě branky vstřelil Adam Hložek (21) a zbývající zásah obstaral Patrik Schick (27). Po pauze pak německý tým náskok udržel a zápas vyhrál 4:1.

Patrik Schick se v závěru minulého roku vracel na hřiště po dlouhodobém zranění a vedl si fantasticky. To Adam Hložek sbíral starty po minutách a čekal na zimní pauzu, kdy Bayer na čas přijde o hráče, kteří zamíří na Africký pohár národů. Věřil, že přijde jeho šance a dostane herní prostor.

Nedělní přípravný duel proti Benátkám ukázal, že Hložek pořád góly střílet umí. Skvělou zprávou je i to, že si Schick udržel fazonu, v jaké minulý rok končil.

Mladší z českých fotbalistů se poprvé trefil v 16. minutě, kdy skončila v síti jeho ráno zhruba ze sedmnácti metrů. Podruhé se Hložek s číslem 23 na zádech radoval z gólu o čtyři minuty později, kdy zakončil akci Wirtze s Tellou a Leverkusen vedl 2:0.

Ještě před přestávkou se do listiny střelců zapsal i Schick, který se prosadil po rohu Wirtze. Do druhého poločasu už pak nenastoupil. Hložek na trávníku vydržel do 64. minuty. Branku Bayeru hájil do 74. minuty Matěj Kovář a neinkasoval. Italský tým se v koncovce prosadil až proti náhradníku Lombovi, kdy korigoval skóre na konečných 4:1.