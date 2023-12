Lepší jsem si to nedokázal představit. Mohu hrát ale mnohem lépe, myslí si Schick po hattricku

Fotbalový reprezentant Patrik Schick (27), který hattrickem pomohl Leverkusenu k bundesligové výhře 4:0 nad Bochumí, během zimní přestávky příliš odpočívat nebude. Český útočník má v plánu hodně trénovat, protože cítí, že po vleklém zranění ještě není ve stoprocentní formě a může hrát mnohem lépe.

Schick po problémech s třísly a operaci nastoupil v bundeslize v základní sestavě poprvé od loňského října a skóroval v ní po deseti měsících. V závěrečné duelu kalendářního roku všechny tři góly stihl v úvodním poločase během závěrečné čtvrthodiny, poprvé se prosadil z penalty.

"Jsem moc šťastný, lepší jsem si to ani nedokázal představit," řekl novinářům Schick. Větší zimní odpočinek neplánuje. "Nebudu mít moc volna, mám před sebou hodně práce. Ještě nejsem stoprocentní, cítím, že mi pořád něco chybí. Mohu hrát mnohem lépe," doplnil bývalý hráč pražské Sparty, Sampdorie Janov, AS Řím nebo Lipska, jenž od říjnového návratu zaznamenal šest soutěžních branek.

Leverkusen, kde působí i další čeští hráči brankář Matěj Kovář a útočník Adam Hložek, vede neúplnou tabulku německé ligy o čtyři body před Bayernem Mnichov, ale obhájce titulu má utkání k dobru. Bayer neprohrál úvodních 25 soutěžních zápasů v sezoně (z toho 22 vítězství), což je německý rekord. "Chtěli jsme odehrát dobrý podzim, ale v tohle nedoufali ani ti největší optimisté," podotkl Alonso. "Proti Bochumi to byl krásný fotbal, hodně šancí. Přesně takhle se chceme prezentovat i v novém roce," přidal Schick.

Na přelomu ledna a února bude mít Leverkusen značně redukovaný kádr, protože nejlepší týmový střelec Nigerijec Victor Boniface a další hráči odjedou na Africký pohár národů. Alonso v duelu s Bochumí nechal na zkoušku pět afrických fotbalistů na lavičce náhradníků.

"Samozřejmě to byl test, ale nebyl to risk. V bundesligovém utkání bych neriskoval," uvedl španělský mistr světa a Evropy. "Určitě to bez nich nebude snadné, ale jak jste mohli vidět, máme široký a hodně silný kádr. Bude to šance pro ostatní," dodal Schick.

Leverkusen usiluje o premiérový německý titul, poslední trofej získal v roce 1993, kdy vyhrál Německý pohár.