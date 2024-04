V řecké Olympii byl zažehnut oheň pro Paříž, tradiční zapálení překazilo podmračené počasí

V řecké Olympii byl při tradičním ceremoniálu slavnostně zažehnut oheň pro olympijské hry v Paříži. Pochodeň do Francie zamíří po jedenáctidenním putování Řeckem příští týden. Štafeta s pochodní začne v Marseille 8. května, sportovní svátek pod pěti kruhy se ve francouzské metropoli uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Řecká herečka Mary Minaová v roli nejvyšší kněžky zažehla plamen před antickým chrámem bohyně Héry ze záložního ohně, který byl k dispozici od pondělní generálky. Tradiční zapálení pomocí slunečních paprsků a parabolického zrcadla v úterý překazilo podmračené počasí.

Ceremoniál po předchozích dvou příležitostech, které se kvůli covidovým opatřením uskutečnily bez publika, v úterý sledovaly stovky hostů a diváků. Nechyběli mezi nimi předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach či šéf organizačního výboru pařížské olympiády Tony Estanguet.

Bach ve svém projevu zdůraznil, že olympijské hry jsou symbolem míru. "V těchto těžkých časech, ve kterých přibývá válek a konfliktů, jsou lidé otráveni vší tou nenávistí, agresí a negativními zprávami, se kterými jsou každý den konfrontováni,“ řekl Bach. "Toužíme po něčem, co nás dá dohromady, co nás spojí, co nám dá naději. Olympijský oheň, který dnes zapalujeme, je symbolem této naděje," dodal.

Prvním členem štafety na řeckém území se stal veslař Stefanos Duskos. Zlatý medailista z předchozích her v Tokiu s ohněm doběhl k blízkému památníku, kde je pochováno srdce Pierra de Coubertina, pochodeň poté předal bývalé francouzské plavkyni Laure Manaudouové, trojnásobné medailistce z OH v Aténách 2004.

Pochodeň podle organizátorů navštíví pět francouzských zámořských území a zavítá do více než 400 měst. Štafeta, kterou ponese přes 10 tisíc běžců, v první části trasy projde mimo jiné přes Montpellier, Korsiku, Bordeaux a Mont-Saint-Michel, než 7. července zamíří z Brestu lodí do Karibiku. Z Francouzských Antil do Evropy se oheň vrátí 18. července a na trase do Paříže navštíví například Štrasburk, Remeš, Lille či zámek ve Versailles.