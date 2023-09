Po debaklu zápas o všechno. Baseballistům stojí v cestě za medailovými boji Británie

Řekli si o pozornost. Fandí jim nejen doma, ale i v Japonsku. Čeští baseballisté nyní stojí před jednou z největších zkoušek. Ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, které pořádají v domácím prostředí, se střetnou s týmem Velké Británie. Přihlížet bude vyprodaná brněnská aréna pro 2500 diváků.

V prvních dvou utkáních základní skupiny to byla spanilá jízda, výsledky 9:0 s Řeckem a 14:0 s Rakouskem dokumentovaly precizní výkony nadhazovačů i souhru obrany. Pak ale přišlo kruté vystřízlivění, Španělsko vyřídilo Čechy 9:0. "Kdo tohle přežije, tak může hrát sport. Sport je krutý, baseball zvlášť," glosoval prohru manažer českého týmu Pavel Chadim. "Jestli se ptáte na to, že se k výhrám člověk dostává přes porážky, tak je to pravda. Ale nikdo neprohrává rád," dodal.

Španělé vrátili Čechům prohru, která znamenala jejich neúčast na jarním World Baseball Classic. "Je to sice bolestivé, je to těžké na hlavu, ale jsme za tu zkušenost rádi. Už jsme je viděli, doufám, že se ještě potkáme. Pokud na to dojde, budeme na ně muset reagovat a být lepší," přidal polař Petr Zýma.

Čas nejlepším lékařem

Program evropského šampionátu nabídl českému týmu den na zotavenou, a tak se ve středu léčily spíš šrámy na duši. Baseballová reprezentace se zároveň z Ostravy, kde odehrála základní skupinu, přesunula do Brna. "Jsme rádi, že máme den volna. Čas je nejlepší lékař. Vyspíme se, zítra ráno máme snídani, pak jedeme na dobrovolný trénink do Olomouce, rodiště Martina Schneidera," plánoval po prohraném duelu se Španěly český manažer Chadim.

Týmu naordinoval výběh, hráči ale mohli využít i kryoterapie. "Věříme, že regenerace pomůže a věříme, že kdo bude silný o víkendu, sobota, neděle, tak ten udělá největší úspěch," vyprávěl.

Proti Britům o vše

Nejtěžší možný soupeř se Čechům vyhnul, tým Itálie totiž senzačně vypadl už v základní skupině a tak dojde na střetnutí s Brity, se kterými se národní tým naposledy střetl na posledním mistrovství Evropy v roce 2021 a v zápase o 5. místo vyhrál 8:5.

"Stejně se musíme soustředit sami na sebe. To už jsme viděli. Dostali jsme lekci, že se nemá řešit, kdo proti vám hraje, ale je potřeba, řešit sebe," mluvil pokorně Zýma, který si stejně jako jeho spoluhráči nesmírně váží divácké podpory.

Všechny české zápasy jsou vyprodané a v Brně, kde bude turnaj vrcholit, se ještě na poslední chvíli navyšovala kapacita tribun na 2500 diváků. "To je naprosto nevídané, famózní. Čechách jsme tohle nikdy nezažili. Pochvala všem organizátorům, klubům, to oni museli zblbnout ty svý lidi, svá města a myslím, že momentum z Tokia, které se rozjelo, jsme tu vytěžili na maximum," dodal kapitán českého výběru.

Také ale ví, že jen čtvrteční vítězství nad Velkou Británií posune jeho partu do bojů o medaile, na které Češi ještě nikdy v historii nedosáhli. "Co jiného, než úspěch motivuje. Pokud naše malá země s týmem amatérů dokáže odehrát světové turnaje a potvrdit to na evropské úrovni, tak to je něco, na co každý slyší. Já jsem velký fanoušek sportovních filmů, které takové příběhy nabízí a jsem rád, že jeden takový teď prožíváme."