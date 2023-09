Satoria věnoval výhru nad Řeckem synovi. Ideálním dárkem by byla medaile

Baseballový nadhazovač Ondřej Satoria (26) věnoval vítězství nad Řeckem (14:0) na mistrovství Evropy čerstvě narozenému synovi Oliverovi. Novinářům po utkání řekl, že díky radostné události z minulých dní poznal, co to znamená "taťkovská síla". Češi si po druhém triumfu na šampionátu zajistili postup do čtvrtfinále. O první příčku ve skupině A se střetnou v úterý s také dosud neporaženým Španělskem. Satoria věří, že mají šanci i proti němu.

"Určitě to dnes bylo (v roli tatínka) jiné. Teď už konečně chápu, stejně u ostatních kluků, co dítě mají, co to znamená 'taťkovská síla'. Dnes jsem to pocítil a chtěl bych toto vítězství věnovat Olíkovi," uvedl Satoria.

Šestadvacetiletému nadhazovači se narodil prvorozený syn těsně před začátkem ME. Přítelkyni s potomkem má stále v nemocnici v Porubě a během turnaje je navštěvuje. "Na rychlosti nadhozu 'taťkovská síla' vliv neměla. Minimálně to ale bylo znát v nějakém sebevědomí a motivací to pro něj udělat," popsal Satoria, s tím, že ideálním dárkem pro syna by byla i historická medaile. "Určitě bych mu chtěl ale dát míček. Rád bych mu jednou řekl, že je to balonek, se kterým jsme hráli na mistrovství Evropy, když se narodil," doplnil Satoria.

Opora ostravských Arrows měla na pondělním vítězství nad Řeckem klíčový podíl. Soupeře Satoria nepustil ani jednou do nebezpečné pozice. "Když si to teď uvědomuji, tak je to šílené, že se mi to povedlo na 45 nadhozů. To je takový úsporný balíček. Jsem rád, že se díky tomu mohu klukům vrátit zase co nejrychleji na kopec a pomoci jim v dalších zápasech," podotkl Satoria.

Řečtí pálkaři si nedokázali poradit především s jeho nadhozem známým jako "dělník." Jde o "changeup", který vypadá jako rychlý míč, ale padá do země. Na březnovém World Baseball Classic s ním "nachytal" i hvězdného Japonce Šoheie Ohtaniho. "'Dělník' fárá vždy. A když nefárá, tak jsem v průseru a v průseru je i celý tým," uvedl s úsměvem Satoria.

Rozhodlo se ve čtvrté směně

Jistý triumf nad Řeckem po sedmi směnách ho překvapil. Soupeř se totiž opíral o řadu hráčů z amerických univerzit. "Také jsem čekal tužší odpor. Ale s catcherem Martinem Červenkou jsme to skvěle mixovali. Dařilo se mi nadhozy skvěle umisťovat, takže jsme je k ničemu moc nepustili. A útok šlapal jako hodinky," líčil Satoria.

Češi o triumfu rozhodli hlavně ve čtvrté směně, kde si doběhli pro devět bodů. Eric Sogard a William Escala se i v utkání blýskli homeruny. "Nikdy jsem asi nezažil, že bychom dali s reprezentací devět bodů v jedné směně," řekl Satoria a marně si v reprezentaci vybavoval duel, kdy by jeho tým vyhrál 14:0. "Jedině v žákovské kategorii, když jsme porazili Turecko 50:1," doplnil Satoria.

Národní tým uzavře v úterý působení ve skupině proti Španělsku. Proti osmnáctinásobným medailistům se utká o vítězství ve skupině A. "My si věříme na kohokoliv, a jestli chceme medaili, musíme porazit všechny. Jdeme do toho naplno a zkusíme to urvat," řekl Satoria. "Určitě musí šlapat obrana, která musí být proti takovýmto týmům bezchybná. Jinak věřím, že máme natolik kvalitní sestavu, že nějaké body dáme," uvedl Satoria, který v civilu pracuje je zaměstnanec skupiny ČEZ.

Proti Španělům se Češi pokusí zopakovat poslední vítězství z loňského finále kvalifikace na World Baseball Classic. Tehdy národní tým uspěl 3:1 "Budou nám mít co vracet. Možná budou trochu naštvaní a namotivovaní. My můžeme hrát uvolněně, protože máme postupem ze skupiny splněno. Máme volné ruce a zkusíme urvat co nejlepší výsledek," dodal Satoria.