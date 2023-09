Inspirujete nás, zní z Japonska. Muž, který stvořil baseballovou superstar, fandí Čechům

Česká baseballová reprezentace má při domácím mistrovství Evropy několik výjimečných posil. Vedle Američanů s českými kořeny Erika Sogarda, Willyho Escaly, Jeffa Barta a Jaka Rabinowitze, dorazil za týmem i Hideki Kurijama (62), manažer světových šampionů z Japonska.

Když se v průběhu března potkal český tým s Japonskem v základní skupině turnaje World Baseball Classic, několik desítek minut to vypadalo na velkou senzaci. Po doběhu Marka Chlupa vedl výběr plný amatérů nad profesionálními hráči 1:0 a nadhazovač Ondřej Satoria ve dvou směnách nenechal odpálit superstar Šoheje Ohtaniho. Nakonec sice domácí Samurajové skóre otočili. Úcta k neznámému soupeři ale zůstala.

A jelikož se právě v českých městech půl roku po mistrovství světa hraje evropský šampionát, nenechal si šéf japonského výběru ujít příležitost, podívat se na místo, kde se česká baseballová senzace zrodila. "O českém a evropském baseballu jsem samozřejmě věděl už dříve, ale poprvé jsem si tohoto týmu opravdu všiml právě na World Baseball Classic," přiznal Hideki Kurijama v rozhovoru pro Livesport Zprávy. "S Čechy jsme se tam potkali a opravdu mě nadchli," dodal.

Pokud byli Japonci pro český výběr modlami, pro Kurijamu začal být výběr manažera Pavla Chadima zjevením, o kterém chtěl vědět co nejvíce. Také se netajil obdivem k práci šéfa českého týmu. Ten totiž kromě toho, že sestavil výjimečně hrající výběr, působí ve svém civilním povolání v Brně jako neurolog.

Pro Kurijamu je cesta na letošní evropský šampionát vůbec první návštěvou Česka. "Jsem tady poprvé a moc se mi tu líbí. Vaše země je krásná, lidi jsou příjemní a laskaví," klaněl se typickým japonským způsobem. Když přiletěl do Prahy, vyrazil na jednu z prvních procházek do centra české metropole. A tam si možná uvědomil, že i on je po jarním triumfu velmi uznávanou osobností. Japonští turisté ho na Staroměstském náměstí zastavovali a žádali o společné fotografie.

Stvořil Ohtaniho

Aby ne. Vždyť právě Kurijama stojí za příběhem současné globální sportovních celebrity – Šoheje Ohtaniho. Potkali se už v dobách, kdy talentovaný mladík působil na střední škole a on tehdy po konci své hráčské kariéry pracoval pro média. Po rozhovoru, který vedl, zůstali v kontaktu a stal se jeho rádcem a později i koučem. Když v roce 2016 vyhrál tým Hokkaido Nippon-Ham Fighters tamní profesionální ligu NPB, slavili společně. Kurijama jako manažer, Ohtani jako jedna z opor, kterou už lákali do zámořské MLB.

Letos se potkali znovu na již zmíněném World Baseball Classic a v domácím prostředí z toho byla zlatá japonská jízda. Po finálovém triumfu nad výběrem USA Ohtani děkoval právě svému mentorovi: "Je to pro mě tak zvláštní chvíle. Reprezentuji Japonsko a právě Hideki Kurijama mě vede jako manažer národního týmu. Hodně věcí jsem díky němu pochopil, je to on, kdo mě naučil tak dobře hrát."

Logicky ale přišla i odpověď. "Pokaždé, když se Šohej vrátí do Japonska, alespoň jednou si na sebe najdeme čas a dlouze si povídáme. Pak vidíte nejen to, že se stal sportovní hvězdou, ale že roste také jako člověk," řekl Kurijama.

Český příběh inspirací

Podobně se dnes vyvíjí i jeho vztah k českému baseballu. "Když jste byli u nás v Japonsku, viděl jsem tak výjimečný přístup ke hře, respektu k soupeři a vůbec celkově vzájemný respekt k celému dění. Chtěl jsem vědět, kde má tenhle tým kořeny, tak jsem se přijel do Česka přesvědčit," vyprávěl, když se procházel po trávníku stadionu Eagles Praha a fotil arénu, kterou vlastníma rukama opravovali třeba i hráči národního týmu, jenž v klubu vyrůstali.

"Nejen mě, ale i spoustu japonských lidí uchvátilo to, že všichni ti kluci jsou amatéři a asi o to víc vnímají baseball srdcem, radostí a láskou. Myslím, že to je ten důvod, proč si získali tolik fanoušků. Je to inspirativní i pro nás," dodal.

Kurijama také vnímá, že čeští baseballisté mohou v dalších letech dostat i zajímavé nabídky z prestižních lig. "Rozhodně si myslím, že někteří z hráčů by mohli hrát profesionálně, už dnes jezdí na zkušenou do Ameriky. Ale věřím tomu, že mají na to, aby v budoucnu hráli v MLB i v japonské profi lize."