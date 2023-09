Trenér baseballistů Chadim chce na domácím ME oslovit milion českých fanoušků

Trenér baseballové reprezentace Pavel Chadim chce na domácím mistrovství Evropy zaútočit na historicky první medaile a oslovit až milion fanoušků. Národní tým vstoupí do turnaje nedělním zápasem v Ostravě proti Rakousku.

"Dnes na mě blikla zpráva, že už je prodaných devět tisíc vstupenek, tak věřím, že deset tisíc překonáme. Chceme hrát nejen pro lidi na stadionu, ale také zaujmout desetinu národa. Aby milion Čechů vědělo, že se hrál v září u nás baseball a my bojovali o první historickou medaili," řekl Chadim na setkání s novináři.

Jeho tým se ve čtvrtek sešel v Brně a sehrál přípravné utkání s Itálií (1:7). "Náš výkon nebyl úplně podle představ. Polovička kluků ještě musela ten den pracovat a přijížděli do Brna na poslední chvíli. Navíc dvě směny měl házet Ondra Satoria, jemuž se včera narodil prvorozený syn Oliver, takže nám to trochu naboural," poznamenal trenér. "Je dobré v přípravě dostat na frak. Sice to bolí, ale zase to může být odraz k lepším zítřkům."

Česko se střetne v základní skupině ME v Ostravě ještě s Řeckem a se Španělskem. "Rakousko je papírově nejslabší, ale musíme se vyvarovat syndromu prvního zápasu. Řecko je velká neznámá, vůbec se tam nehraje liga. Předpokládáme, že poskládají tým z hráčů z amerických univerzit," konstatoval Chadim.

Nejsilnějšího soupeře potká jeho tým na závěr skupiny. Přes Španělsko loni Češi přešli na World Baseball Classic do Japonska. "Španělé prahnou po odvetě. Jejich touha nás porazit je až na hraně nenávisti, nepřejí si nic jiného, než nám to vrátit a zadupat nás do země," prohlásil Chadim.

Klíčem k úspěchu na turnaji je zvládnout čtvrtfinálový zápas. "Věřím, že najdeme skulinku, jak se dostat do brněnského čtvrtfinále a pak zde hrát o medaile. Bude to pro mě top turnaj hlavně proto, že se hraje doma. Ale nechceme, aby hráči na sobě měli deku z přehnané zodpovědnosti," uvedl.

Evropský šampionát budou od 24. září do 1. října hostit vedle Ostravy a Brna také Praha, Blansko a Třebíč. Do Brna se Češi přesunou po základní skupině na vyřazovací fázi. Mistrovství Evropy se vrací do Česka po devíti letech. Nejlepším výsledkem národního týmu je čtvrté místo právě z roku 2014.

Program českých baseballistů na ME ve skupině A. Livesport

Program mistrovství Evropy