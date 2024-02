Hvězdný spoluhráč pro české duo. Za Barcelonu bude po odchodu z NBA hrát Rubio

Rubio oblékal dres Barcelony v letech 2009 až 2011 před odchodem do NBA.

Hvězdný basketbalista Ricky Rubio (33) bude po odchodu z NBA hrát do konce sezony za Barcelonu. Se svým bývalým týmem, v němž působí Tomáš Satoranský (32) a Jan Veselý (33), se španělský rozehrávač v minulém týdnu začal připravovat poté, co na začátku roku ukončil po 12 letech kariéru v zámořské lize. Nyní katalánský velkoklub uzavřel s Rubiem smlouvu do konce této sezony.

Rubio loni v srpnu přerušil kariéru, aby se mohl soustředit na své duševní zdraví. Před týdnem na sociální síti X uvedl, že je v závěrečné fázi psychického zotavování, a v úterý Barcelona potvrdila jeho zařazení na soupisku pro zbytek ročníku v domácí soutěži ACB a v Evropské lize.

Barcelonský dres oblékal Rubio v letech 2009 až 2011 před odchodem do NBA a vyhrál s týmem Evropskou ligu i španělskou nejvyšší soutěž. Jeho spoluhráčem byl tehdy současný kouč Barcelony Roger Grimau. V zámořské lize nastupoval za Minnesotu, Utah, Phoenix a Cleveland.

Se španělskou reprezentací Rubio dvakrát triumfoval na mistrovství Evropy, v roce 2019 slavil titul i na světovém šampionátu. Ve sbírce má také stříbro a bronz z olympijských her.

