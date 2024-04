První ligová prohra od roku 2013. Basketbalistky USK Praha nestačily ve druhém finále na Žabiny Brno

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve druhém ligovém finále na palubovce Žabin Brno 69:71 a v nejvyšší domácí soutěži utrpěly první porážku od roku 2013. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které útočí na 18. titul a čtrnáctý za sebou, zaváhaly po rekordní sérii 301 vítězství. Stav série je 1:1, další duel se bude hrát v pátek v Praze.

Hráčky USK ztratily v závěrečné čtvrtině patnáctibodový náskok a po dramatickém závěru prohrály o dva body. Nepomohl jim ani výkon německé pivotky Nyary Saballyové, která zaznamenala double double za 24 bodů a 11 doskoků. Nejlepší hráčkou Žabin byla Američanka Elissa Cunaneová, jež si připsala 17 bodů a 10 doskoků.

"Pocity jsou nádherné. Tohle se asi stane jednou za život a jednou v basketbalové kariéře. USK je momentálně jedním z nejlepších týmů v Evropě, dokázaly to na Final Four. Musím smeknout před celým týmem včetně trenérů. Byly jsme skvěle připravené a daly do toho absolutně všechno," řekla brněnská rozehrávačka Petra Záplatová stanici Nova Sport 1.

Brněnský tým byl i dosud posledním přemožitelem USK Praha. V roce 2013 ho ještě pod názvem IMOS Brno porazil rovněž v ligovém finále 73:72.

Do sestavy Pražanek se oproti úvodnímu utkání vrátila Valériane Ayayiová. Již v první čtvrtině ale odstoupila kvůli zranění Emese Hofová. Hostující hráčky smazaly v úvodní desetiminutovce ztrátu 0:9 a vyhrály ji 15:13.

Ve druhé části pokračovaly oba týmy v důrazné obraně. Basketbalistky USK přišly na chvíli o další pivotku Saballyovou, která špatně došlápla, v závěru čtvrtiny už ale byla zpět. Žabiny snížily ze stavu 18:25 na rozdíl jediného bodu, těsně před přestávkou ale vrátila hostům náskok čtyřmi body za sebou Maite Cazorlaová.

Po návratu z kabin se hra otevřela. Za USK se rozstřílela hlavně Saballyová, Žabiny ale dál držely díky trojkám Petry Záplatové, Simony Sklenářové a Elišky Hamzové jednociferné manko. Před závěrečnou částí ztrácely sedm bodů.

Statistiky utkání. Livesport

Obhájkyně titulu měly vydařený vstup do čtvrté čtvrtiny a po šňůře osmi bodů získaly nejvyšší vedení 62:47. Brňanky ale duel nevzdaly a začaly za podpory fanoušků manko stahovat. Pět minut před koncem se navíc USK vyfaulovala rozehrávačka Cazorlaová.

Žabiny v dramatické koncovce dál stahovaly ztrátu a minutu a 13 vteřin před koncem otočily po trojce Záplatové stav na 68:66. Pražanky ještě srovnaly, ale domácí tým se po dvou trestných hodech Emmy Čechové a jednom Hamzové vrátily do vedení 71:68.

V posledních vteřinách si ještě Ezi Magbegorová vynutila dva trestné hody. Australanka první dala a při druhém minula, aby některá ze spoluhráček doskočila a vyrovnala. Získat míč se podařilo Saballyové, ale poslední střelu s klaksonem nezužitkovala.