Basketbalistky USK Praha do finále EL nepostoupily, s Villeneuve-d'Ascq prohrály 78:84

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se do finále Evropské ligy neprobojovaly. S francouzským týmem Villeneuve-d'Ascq dnes prohrály 78:84 a při sedmé účasti ve Final Four vypadly pošesté za sebou v semifinále. V boji bronz se v Turecku utkají v neděli od 15 hodin s poraženým ze zápasu mezi domácím Mersinem a obhájcem titulu Fenerbahce Istanbul.

"Pocity jsou blbé. Bohužel jsme chybovaly v obraně i útoku. Většinou to bylo na začátku obou poločasů. Potom jsme se musely těžko vracet do zápasu," řekla Radiožurnálu Sport trenérka Natália Hejková

Českým šampionkám nepomohlo k postupu ani 24 bodů nejlepší střelkyně Valériane Ayayiové. Její spoluhráčka Tereza Vyoralová jich přidala 13. Soupeř měl čtyři střelkyně s dvojciferným počtem bodů, nejproduktivnější byla osmnáctibodová Kamiah Smallsová.

"Zasloužily si vyhrát. Hrály tvrdě a my naopak nehrály svou hru. Věděly jsme, že když nebudeme hrát svou hru, bude to těžké. A tak to i bylo," uvedla v rozhovoru pro organizátory soutěže Ayayiová.

Statistiky utkání. Livesport

Pražanky se do finále Euroligy dostaly jen v roce 2015, kdy doma v Praze turnaj vyhrály. V nedělním zápase o bronz se pokusí napravit dva předchozí nezdary a po pěti letech alespoň zopakovat třetí místo.

"Nenašly jsme k Ayayiové ještě další hráčku, která by byla tak razantní v útoku, aby se k ní připojila. Byl tam sem tam někdo, ale nijak výrazně. Chyby v obraně se rozdělily na všechny hráčky," podotkla Hejková.

Hráčky USK si připsaly v tomto ročníku soutěže čtvrtou porážku. Před závěrečným turnajem vyhrály základní skupinu B s bilancí 12:2 a čtvrtfinále nad Schiem 2:1 na zápasy. S Villeneuve se utkaly v sezoně potřetí a podruhé prohrály. Nestačily na něj také v lednu ve Francii (81:90). Villeneuve bude hrát o titul při premiérové účasti ve Final Four.

USK byl i přes absenci zraněné kapitánky Teji Oblakové papírový favorit. Oba týmy zahájily duel útočně, mírně produktivnější ale byl soupeř, který po úvodních pěti minutách vedl i díky třem tříbodovým trefám 17:11. Trenérka Pražanek Natália Hejková na to reagovala oddechovým časem.

Náskok Villeneuve narostl na 21:13, USK ale vrátila do hry sedmi body v řadě Ayayiová. Francouzská basketbalistka nastřílela v úvodní čtvrtině 12 bodů a po trojce Vyoralové s klaksonem nakonec Pražanky vyhrály první čtvrtinu 27:26.

České mistryně ve druhé čtvrtině zlepšily obranu. Od stavu 33:33 odskočily po šňůře šesti bodů a náskok udržely až do přestávky. Vedle patnáctibodové Ayayiové měla dvojciferný počet bodů také Nyara Saballyová (10).

Soupeřkám ale vyšel úvod druhé půle. Rozstřílela se Shavonte Zellousová i Janelle Salaunová a francouzský tým vývoj otočil. Třetí čtvrtinu vyhrál 26:19 a hráčky Villeneuve navíc utekly v úvodu čtvrté čtvrtiny do vedení 69:62, zatímco rozehrávačka Maite Cazorlaová se dostala do problémů se čtyřmi fauly. Hru USK oživila až Emese Hofová a tři minuty před koncem české mistryně srovnaly na 76:76.

Koncovka ale Pražankám nevyšla. Soupeř získal vedení 80:78, Cazorlaová poté neproměnila dvě útočné akce a manko Pražanek ještě narostlo. Za stavu 78:84 nepomohl ani poslední oddechový čas Hejkové a nováček Final Four mohl po závěrečném klaksonu slavit.