Předvedly jsme jeden z nejlepších výkonů v sezoně, potěšilo bronzovou Vyoralovou

Za jeden nejlepších zápasů v sezoně označila basketbalistka USK Praha Tereza Vyoralová (30) vítězství v utkání o 3. místo v Evropské lize. České šampionky dnes deklasovaly ve Final Four v Turecku domácí Mersin 95:67 a získaly v prestižní soutěži první medaili po pěti letech. Reprezentační rozehrávačka pomohla k triumfu 13 body a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že kdyby takový výkon převedly Pražanky i v semifinále, mohly bojovat o titul.

"Asi jsme to takhle jednoznačné nečekaly, ale myslím, že jsme předvedly, co v nás je a co v nás bylo celou sezonu," uvedla Vyoralová. "Je strašně dobře, že jsme ukázaly, že sem patříme. Dnes jsme podle mě předvedly jeden z nejlepších výkonů v sezoně," doplnila.

Třicetiletá basketbalistka byla spolu s Australankou Ezi Magbegorovou třetí nejlepší střelkyní týmu. Trefila tři tříbodové pokusy a přidala pět asistencí. Nejproduktivnější hráčkou USK byla s 21 body Francouzka Valériane Ayayiová, o dva body méně dala Španělka Maite Cazorlaová.

"Dneska to padlo všem. Jsem strašně ráda, že celý tým zabodoval. Bylo to pro ně těžké nás bránit. Všechny jsme byly nebezpečné a díky tomu jsme dnes vyhrály. Hrály jsme týmově a takhle by to mělo vypadat," líčila Vyoralová.

Pražanky měly utkání pod kontrolou, na začátku třetí čtvrtiny vedly už o 20 bodů. Mersin sice zabojoval a v úvodu závěrečné části snížil na osmibodové manko, české mistryně ale po dalších trojkách odskočily. Rezignovaného soupeře nakonec porazily o 28 bodů. Mersin zdolaly potřetí v sezoně, předtím to dvakrát dokázaly v základní skupině.

"Na lavičce jsem říkala, že to snad už nepustíme. Takové chvíle v zápase přijdou, ale zase jsme se dokázaly vrátit na plus patnáct a pak to bylo i plus třicet. Na to, že to byl zápas o třetí místo a Final Four, je to skvělé," řekla Vyoralová.

Statistiky utkání. Livesport

Hráčky USK získaly při sedmé účasti ve Final Four třetí medaili v historii a napravily v utkání o 3. místo dva předchozí nezdary. Bronz vybojovaly také v sezoně 2018/19, před devíti lety soutěž vyhrály.

"Jsem strašně šťastná, že jsme tu medaili konečně ubojovaly. Myslím, že kdybychom tohle předvedly v pátek (v semifinále proti Villeneuve-d'Ascq), tak nemůžeme prohrát. Na tu medaili jsem ale pyšná," dodala rodačka z Weissenfelsu.