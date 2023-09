Dončič končí. Kanada přestřílela Slovinsko a na MS je poprvé v semifinále. Slaví také Němci

Do semifinále mistrovství světa basketbalistů dnes postoupili Němci a Kanaďané, kteří jsou mezi nejlepší čtveřicí týmů poprvé. Němci na Filipínách porazili Lotyšsko po dramatickém závěru 81:79 a vyhráli i šestý zápas. O finále se utkají v pátek s pětinásobnými šampiony Američany. Kanada zdolala 100:89 Slovinsko, které v poslední čtvrtině přišlo o svou hvězdu Luku Dončiče (24), jenž dostal druhou technickou chybu. Zámořský výběr narazí v semifinále na Srby.

Do německé sestavy se dnes vrátil Franz Wagner, jenž si v úvodním duelu MS poranil kotník, a opora z Orlanda byla se 16 body i nejlépe střílejícím hráčem týmu. V závěru mohl rozhodnout Davis Bertans, jediný lotyšský hráč v celku z NBA, kde hájí barvy Oklahomy. Po doskoku se rozhodl pro střelu z dálky, ale tříbodový pokus dvě sekundy před koncem neproměnil.

Lotyši lépe začali a vyhráli úvodní čtvrtinu o tři body, ale v poločase už vedli němečtí reprezentanti 36:34. I po pauze se oba celky střídaly ve vedení. Od stavu 56:56 však šli Němci do trháku. Jejich náskok narostl až na 14 bodů.

Jenže lotyšští basketbalisté v čele s autorem 24 bodů Artursem Žagarsem se přiblížili na dostřel a měli poslední útok, košem však neskončil. Němci tak poprvé od éry Dirka Nowitzkého a bronzu z roku 2002 budou hrát o světové medaile.

Přitom se dnes nemohli opírat o kapitána Dennise Schrödera, rozehrávač Toronta proměnil jen čtyři z 26 střel a skončil na devíti bodech. "Bylo to asi nejhorší zápas, co jsem kdy odehrál," litoval Schröder. Zastoupili ho však ostatní. "Dennis je jenom člověk," uvedl kouč Gordon Herbert.

Také poslední čtvrtfinále bylo dlouho vyrovnané, po poločase, jenž skončil 50:50, získala Kanada ve třetí čtvrtině vedení až o 16 bodů. Slovincům se nedařilo manko mazat, v koncovce se navíc muselo obejít bez Dončiče. Hvězda Dallasu se celý zápas dohadovala s rozhodčími kvůli odpískaným či neodpískaným faulům a šest a půl minuty musel nejlepší střelec turnaje hřiště předčasně opustit. Svěřenci bývalého nymburského kouče Aleksandera Sekuliče pak stáhli rozdíl až na devět bodů, ale Kanaďané si historický postup pohlídali.

K vítězství je dovedl rozehrávač Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander, který předvedl svůj nejlepší střelecký výkon na turnaji a k 31 bodům přidal 10 doskoků. R.J. Barrett přispěl k výhře 24 body a devíti doskoky. Dončič zakončil zápas s 26 body.

Po svém vyloučení ironicky zatleskal na tribunu směrem k funkcionářům FIBA. "Všichni vědí, jak jsem byl frustrovaný. Zápasy v reprezentaci hodně prožívám, často se neovládnu a mám s tím problémy," uvedl Dončič po zápase. "Jeden z rozhodčích našemu hráči řekl, že fauly na mě pískat nebudou, protože si stěžuju. To není fér. Vím, že si hodně stěžuju, ale není to správné. Hráli mi hodně do těla," řekl.

Zápas po technických chybách nedohrál ani Dillon Brooks, který Dončiče často bránil. "Dillon hrál skvěle," pochválil soupeře Dončič. "Jako vždycky hrál hodně fyzicky. Spousta lidí ho nemá ráda, ale já ho respektuji za to, co předvádí. Dělá to opravdu dobře," prohlásil lídr slovinského týmu.

Kritika Brookse

Španělský kouč Kanady Jordi Fernández Brooksovi vyloučení vyčetl. "Potřebujeme ho na hřišti. Nesmíme se nechat vylučovat. Jako tým musíme být víc nad věcí," prohlásil a vzápětí vyzdvihl výkon nové posily Houstonu. "Brooks je spolu s Lu Dortem nejlépe bránícím hráčem na perimetru na tomhle mistrovství."

Slova chvály měl i pro bodové tahouny svého mužstva. "R.J. odvedl skvělou práci a měl velký podíl na tom, že jsme vyhráli. U Shaie všichni vidí jeho body, ale on byl nejlepší z týmu také na doskoku. Měl deset doskoků, čtyři asistence a jedinou ztrátu. A dal osm střel z pole z dvanácti. Ale není to jen o něm. Všichni si splnili svoje," řekl Fernández.

Nejlepším výsledkem Kanady na mistrovství světa dosud bylo šesté místo z let 1978 a 1982. Dnešní zápasy také rozhodly o tom, že na olympijské hry v Paříži postoupí Německo a Srbsko coby nejlepší dva evropské týmy na MS. Slovince čeká boj o páté místo, které by pro ně bylo stále maximem na světovém šampionátu od získání nezávislosti v roce 1991.