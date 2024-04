Atlanta v NBA porazila Detroit a zajistila si předkolo play off, Flynn nasázel 50 bodů

Basketbalisté Atlanty v NBA porazili 121:114 Detroit a zajistili si předkolo play off. Vít Krejčí (23) odehrál 19 minut a na vítězství Hawks se podílel čtyřmi body a jednou asistencí. Pistons nepomohlo ani 50 bodů rozehrávače Malachiho Flynna (25).

Krejčí vstřelil po dvou bodech v každé půli, tahounem Atlanty, která vedla až o 22 bodů, byl však Jalen Johnson. Při návratu po zranění nasbíral 28 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí a zaznamenal první triple double v kariéře.

Atlanta si výhrou zajistila účast v předkole play-off. "Vždycky je dobré zahrát si vyřazovací boje. Ať už budeme devátí, nebo desátí, je to jedno. Doufám, že se stále budeme zlepšovat. A až na to přijde, tak i postoupíme," řekl trenér Quin Snyder.

Hlavní hvězdou zápasu byl pětadvacetiletý Flynn, který jako náhradník nastřílel 50 bodů a svůj dosavadní bodový rekord překonal o 23 bodů. "Teď je to pro mě těžké, protože ve výsledku chcete vždycky vyhrát," řekl Flynn. "Ale ano, je to příjemné a ještě to tak bude několik následujících dní," přidal rozehrávač, jehož tým prohrál desáté z posledních jedenácti utkání a v tabulce Východní konference je poslední.

Další zápasy

Jistotu nejlepšího týmu soutěže po základní části má Boston, který porazil Oklahoma City 135:100 a upravil si bilanci na 60-16. Celtics po třetí části duelu vedli pouze o deset bodů, tu závěrečnou ale ovládli 42:17.

Do předkola se chystají také Lakers, kteří ale stále neztratili šanci na účast přímo v play off. Na výhře 125:120 nad Washingtonem se 35 body a 18 doskoky podílel Anthony Davis, LeBron James přidal 25 bodů a devět asistencí. Lakers uspěli i přesto, že poslední čtvrtinu ztratili 24:34.

Ve skvělé formě pokračuje Devin Booker, který 40 body pomohl Phoenixu k jasné výhře 122:101 proti Clevelandu. S 32 body mu sekundoval Kevin Durant. Milwaukee podlehlo Memphisu 101:111, když s 35 body zazářil Jaren Jackson. Na druhé straně zaznamenal 25 bodů a 10 doskoků Brook Lopez.

