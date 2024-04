Krejčího návrat do NBA je krásnou ukázkou amerického snu, vyzdvihuje basketbalový odborník

Už se pomalu loučil s myšlenkou, že se prosadí v NBA. Zvlášť, když mu sportovní život komplikovala zranění a za oceánem musel hrát nižší ligu. Jenže do Evropy se nakonec nevrátil, jak mu všichni radili. Vít Krejčí (23) se "zabejčil" a zkrátka se dokázal dostat na hřiště. Teď patří dokonce do základní sestavy Atlanty Hawks a usiluje s ní o play off. Jeho poutavý příběh rozebírá basketbalový expert Alan Záruba, který Krejčího kariéru sleduje zblízka od úplných začátků. O čem mluvil v podcastu Livesport Daily?

O úskalí nejslavnější ligy světa

"V NBA se Víťa naučil jednu věc. A sice, že nic není definitivní. Můžete být na vlně a v perfektní formě, mít skvělé body a statistiky. Jenže po sezoně si vás pozve generální manažer a řekne: ‘Vítku, byli jsme s tebou strašně spokojeni, ale bohužel se zítra pakuješ a musíš se objevit tam a tam.’ To se stalo většině Čechů, kteří hráli v NBA, a není to jednoduchá situace."

Krejčí se pro Livesport Zprávy a deník Sport ohlíží za svou cestou do základní sestavy Atlanty. Livesport

O Krejčího progresu

"Před sezonou byl velmi upjatý na myšlenku, aby si svým individuálním tréninkem zlepšil střelbu, fyzickou kondici, makal, makal, makal, aby se dostal do prvního týmu. Dokonce mu sem pozvali trenéra, který s ním piloval trojky, což je teď vidět, že bylo dobře."

Krejčí hodnotí zápas proti Celtics. Livesport

O jeho mentalitě

"Musíme si uvědomit, že to, jak teď Víťa hraje, je zúročení celé té dvou, tříleté tvrdé práce a jeho nastavení. A on má opravdu vynikající mentální nastavení. Věří si, i když v jeho případě a s jeho zraněními v situacích, které si musel prožít, opravdu musím říct, že devět hráčů z deseti by to nedalo. V podstatě je zosobněním toho klasického amerického snu."

Krejčí o své roli v týmu. Livesport

O tom, co nastane, až se mu uzdraví konkurenti

"Po návrate Traeho Younga už asi nebude nastupovat v základní sestavě. Bude zajímavé sledovat, jak Trae svůj návrat uchopí, protože to je megastar ligy. Tihle hráči mají výrazný vliv v celé organizaci, v každém klubu NBA jsou dva, tři takoví. Nicméně v Atlantě v době těch zranění vyrostl vedle Víti i Bogdan Bogdanovič, má velmi dobré statistiky. Věřím, že se Víťa může dostat do základní rotace. Může pro něj hrát roli i nedávný vítězný dvojzápas s Bostonem, vedoucím týmem Východní konference. V prvním zápase byl ústřední postavou obratu."