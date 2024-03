Nejlepší zápas kariéry? Krejčí stylově splácí důvěru a Atlanta už ví, že s ním může počítat

Možná už v to nikdo jiný nedoufal, český reprezentant Vít Krejčí (23) tomu však stále bezmezně věřil. I když mu basketbalová NBA už dvakrát zavřela dveře, znovu se do ní dokázal vrátit. V Atlantě, která se loni vzdala jeho služeb, nyní dokazuje, že může být platným hráčem. Potřetí za sebou dostal prostor na víc než 30 minut hry, v nočním utkání s Bostonem nastřílel 16 bodů a byl jedním ze strůjců nevídaného obratu, díky kterému Hawks porazili nejlepší tým ligy.

Jednou už mu řekli, že s ním nepočítají, pak ho bez jediného odehraného zápasu uvolnila i Minnesota. Když ale přišla nová šance, chytil ji strakonický rodák pevně.

Atlantě aktuálně chybí zraněný klíčový rozehrávač Trae Young, který odehrál valnou část sezony. Vít Krejčí však ukazuje, že pokud od kouče Quina Snydera dostane důvěru, dokáže se adaptovat do sestavy, umí řídit hru, dobře střílet a rád přidá i bonusové kousky.

Výkon, kterým se prezentoval proti Celtics, je co do počtu bodů vyrovnáním jeho maxima. Oproti dubnu 2022, kdy v dresu Oklahomy dostal v nic neřešícím posledním utkání sezony prostor na víc než 40 minut, tentokrát zapsal o tři doskoky víc a také byl aktérem utkání, které bylo zejména pro Atlantu velmi důležité.

Hawks totiž stále hrají o účast v play off a skalp Bostonu se dá považovat za nečekanou a o to cennější záležitost. Celtics před utkáním táhli šňůru devíti vítězství v řadě, Atlanta navíc dokázala otočit zápas ve svůj prospěch (120:118), i když krátce před poločasem prohrávala o 30 bodů! Zvrátit takovou ztrátu se v celé historii ligy povedlo teprve podeváté. Oficiální stránky NBA pak ráno středoevropského času otevírala portrétová fotografie českého basketbalisty... Jedinečný moment!

Co bude dál?

NBA si doposud stihlo zahrát pět Čechů, Krejčí je posledním z nich. V porovnání se čtyřmi krajany se doposud nastříleným maximem dostal na stejnou úroveň s Janem Veselým, který se před 12 lety v dresu Washingtonu prezentoval 16 body, šesti nahrávkami a jednou asistencí v utkání proti Charlotte Hornets.

Prvním Čechem, který pokořil hranici 20 bodů, byl Jiří Zídek, který měl v dresu Charlotte ohromující nástup do NBA a hned ve svém druhém startu nasázel 21 bodů Philadelphii. Bohužel se mu pak už takové skóre nepodařilo zopakovat a po necelých třech sezonách v zámořské lize skončil.

Dlouhých 15 let byl českým rekordmanem Jiří Welsch, kterému se za působení v Bostonu v prosinci roku 2004 podařilo nastřílet 24 bodů svému bývalému týmu Golden State Warriors. Poslední velkou českou osobností byl Tomáš Satoranský, který v listopadu 2019 nastřílel 27 bodů a k nim přidal i osm asistencí a sedm nahrávek. Už 10 měsíců předtím dokázal zaznamenat ceněné triple-double, když v duelu s tehdy druhým nejlepším týmem ligy Milwaukee Bucks dovedl Washington k vítězství 113:106.

Krejčí si řekl o pozornost i o důvěru. Snyder mu v duelu zadal klíčový úkol. "Vím, že jsem na hřišti hlavně kvůli obraně a ne kvůli útoku. A jsem rád, že mi trenér věřil a nechal mě bránit tak skvělého hráče, jako je Tatum. To pro mě hodně znamená," uvedl Krejčí na tiskové konferenci, kam chodí hvězdy utkání.

.Je velmi pravděpodobné, že vzhledem ke svým výkonům zůstane v sestavě Atlanty minimálně do doby, než se do hry vrátí zmíněný Young. Ten léčí trhlinu ve vazu malíčku. Předpokládaný návrat prvního rozehrávače Hawks je 4. dubna.

Atlanta má 11 zápasů před koncem základní části solidní odstup od svých pronásledovatelů a mohla by uhájit 10. místo, které zaručuje předkolo play off. V něm by už měl být Young k dispozici. Krejčí pak zřejmě přijde o místo v základní sestavě, nicméně jasně ukázal, že s ním tým může počítat i do bojů o titul.