Maxey potřetí v sezoně NBA pokořil hranici 50 bodů, Clippers předvedli skvělý obrat

Basketbalisté Philadelphie udolali v nedělním programu NBA po dvou prodlouženích San Antonio a na výhře 133:126 se podílel 52 body rozehrávač Tyrese Maxey (23). Na padesátibodovou hranici dosáhl potřetí v sezoně, což dosud v klubové historii dokázali pouze Wilt Chamberlain a Allen Iverson.

"Je výjimečné, když zrovna mě někdo zmiňuje ve společnosti takových hráčů," řekl Maxey po osobním rekordu. O jeden bod překonal únorový výkon proti Utahu, přesně padesát bodů nastřílel v listopadu Indianě; oba tyto zápasy nicméně skončily už po základní hrací době.

Proti Spurs trefil Maxey 19 z 41 střel z pole a všech 12 šestek. Vyznamenal se při další absenci hvězdného Joela Embiida. "Tohle jsme potřebovali. Tyrese je ale skvělý celou sezonu. Dnes jsme klidně mohli říct, že soupeř hraje dobře, nemáme svůj den, navíc hrajeme druhý večer po sobě. Ale on za nás zkrátka bojoval," řekl spoluhráč Nicolas Batum. Sixer vyhráli popáté za sebou a tři zápasy před koncem základní části zaostávají o jednu výhru za Indianou, která drží ve Východní konferenci poslední přímé postupové místo do play off.

Na straně Spurs, kteří uzavírají tabulku Západní konference, zaznamenal hvězdný nováček Victor Wembanyama 33 bodů, 18 doskoků, 7 bloků a 6 asistencí, ale také 9 ztrát. Počtvrté v sezoně předvedl alespoň 30 bodů, 10 doskoků a 5 bloků, čímž překonal legendu Spurs Tima Duncana z jeho nováčkovské sezony a vyrovnal se Shaquilleu O'Nealovi z ročníku 1992/93. Se sedmi takovými zápasy drží nováčkovský rekord další bývalá hvězda San Antonia David Robinson z ročníku 1989/90.

Prodloužení se hrálo i v Dallasu, kde domácí Mavericks zdolali Houston 147:136, a k hranici půl sta tam chyběly jen dva body Kyriemu Irvingovi. S 37 body, 12 asistencemi a devíti doskočenými míči zazářil také Luka Dončič. Po jeho přihrávce vyrovnal na konci základní hrací doby trojkou s klaksonem Dante Exum. "Luka je skvělý. Hned věděl, že bude zdvojený, navíc spoluhráčům věří," řekl Exum.

Rockets na prvním nepostupovém místě v Západní konferenci přišli po páté porážce za sebou definitivně o naději na play off. Jistotu alespoň předkola naopak získali Golden State Warriors po výhře nad Utahem 118:110. Dallas drží páté místo s šancí posunout se ještě před Clippers.

Další zápasy

Losangeleský celek ale také vyhrál třetí zápas za sebou, ačkoliv s Clevelandem ztrácel už 26 bodů. O vítězství 120:118 rozhodl těžkou střelou z odskoku sedm sekund před koncem Paul George, autor 39 bodů a 11 doskoků. Clippers předvedli třetí největší comeback v historii klubu. "Tyhle situace nejsou ideální, na druhou stranu vás pořádně stmelí," řekl George.

New York porazil s přehledem 122:109 Milwaukee, s kterým bojuje o druhé místo ve Východní konferenci. Strůjcem vítězství byl se 43 body Jalen Brunson. Bucks už mají před Knicks náskok jen jediné výhry a prohráli počtvrté za sebou, což se jim v sezoně ještě nestalo.

Teprve podruhé z posledních jedenácti zápasů prohráli Los Angeles Lakers. Při porážce 117:127 s Minnesotou navíc přišli o Anthonyho Davise, který odstoupil kvůli poranění oka. Lídrem vítězů byl s 31 body pivot Naz Reid.

