Miami si v play off NBA vyšláplo na Boston, 23 trojkami vytvořilo klubový rekord

Basketbalisté Miami zvítězili v Bostonu 111:101 a srovnali v osmifinále play off NBA na 1:1 na zápasy. Pomohla jim k tomu velmi přesná střelba z dálky, když 23 trojkami vytvořili nový rekord klubu v play off a jen o dvě trojky zaostali za rekordem soutěže. Oklahoma naopak snadno přehrála New Orleans 124:92 a vedou v sérii 2:0 na zápasy.

Miami dlouhodobě dokáže v play off překvapovat favority, loni takto prošlo až do finále. Tentokráte se mu povedlo zaskočit vítěze základní části, přestože postrádalo svého hlavního tahouna Jimmyho Butlera. Roli lídra tak převzal Tyler Herro, který zaznamenal 24 bodů a 14 asistencí.

Oba celky proměnily v zápase shodně 37 střel, rozdíl ve skóre ale udělalo, že Miami dalo o 11 trojek více než Celtics. Právě Herro jich trefil šest. Klíčová pasáž přišla ve třetí čtvrtině, kdy si Miami šňůrou 10:0 vytvořilo náskok 12 bodů a ten si pak už hlídalo až do konce. "Vždy je hezké získat v play off výhru venku. A nám se to povedlo. Teď jsme ve výhodě my,“ radoval se Caleb Martin, který k výhře pomohl 21 body.

Bostonu nepomohlo ani 33 bodů Jaylena Browna a 28 bodů Jaysona Tatuma. Nedařilo se naopak Kristapsu Porzingisovi, který za celý zápas trefil jedinou střelu. "Nebyli jsme schopni je donutit minout střelu. Soupeř měl rekordní večer, prostě dal všechno. S tím se musíme vyrovnat. Ale ne vždy to bude jako dnes. Nesmíme se tím nechat rozhodit,“ řekl Brown.

V druhém utkání večera nebylo o vítězi pochyb už od první čtvrtiny, kterou Oklahoma City vyhrála o 13 bodů a postupně navyšovala své vedení až na rozdíl 34 bodů. Shai Gilgeous-Alexander k tomu přispěl 33 body, Chet Holmgren přidal 26 bodů a Jalen Williams 21 bodů. New Orleans bez zraněného Ziona Williamsona nemělo nikoho, kdo by se domácím dokázal vzepřít. Nejlepším střelcem byl s 19 body litevský pivot Jonas Valančiunas.

