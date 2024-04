Minnesota v play off NBA porazila Phoenix i podruhé, Indiana srovnala sérii s Milwaukee

Basketbalisté Minnesoty zvládli i druhé utkání s Phoenixem a po výhře 105:93 vedou v osmifinále play off NBA 2:0 na zápasy. Naopak druhé dvě série jsou srovnány na 1:1. Indiana přehrála Milwaukee 125:108 a Dallas vybojoval vítězství 96:93 na hřišti Los Angeles Clippers.

Minnesota potvrdila, že má jednu z nejlepších obran v lize, a žádné z hvězd Phoenixu nedovolila se rozstřílet. Devin Booker měl 20 bodů, Kevin Durant 18 bodů a Bradley Beal 14 bodů. Na druhé straně se sice trápil Anthony Edwards, který trefil jen tři střely a měl 15 bodů, ale nečekaným hrdinou se stal Jaden McDanields, který řídil výhru 25 body a vytvořil si nový osobní rekord v play off.

Je to teprve podruhé v historii, kdy Minnesota vede v play off sérii 2:0 na zápasy. Poprvé to bylo v roce 2004, kdy postoupila přes Denver 4:1 na zápasy. "Všichni víme, že je potřeba, abychom se obětovali a udělali všechno pro vítězství bez ohledu na naše ega. Hlavní je týmový úspěch,“ řekl Karl-Anthony Towns, autor 12 bodů. "Vidím na soupeři, jak to má těžké. Každému by se hrálo špatně proti obraně, kterou teď předvádíme,“ dodal pivot Rudy Gobert.

Milwaukee znovu postrádalo svou hvězdu Giannise Antetokounmpa, který má poraněné lýtko. Indiana toho tentokráte byla schopna využít, když znovu spoléhala hlavně na Pascala Siakama. Ten po 36 bodech z prvního duelu teď zaznamenal 37 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí, oproti úvodní porážce v sérii ale měl tentokráte výraznější podporu spoluhráčů. Myles Turner dal 22 bodů a Andrew Nembhard 20 bodů.

Indiana si především skvěle půjčovala míč a na 50 úspěšných střel nasbírala 38 asistencí. Z toho plynuly volné střely a celkem 16 daných trojek. Milwaukee tak nezachránil ani Damian Lillard a jeho 34 bodů. Pro Indianu to byla první výhra v play off po šesti letech a deseti porážkách v řadě.

Série mezi LA Clippers a Dallasem měla být asi nejvyrovnanější na Západě a to se potvrzuje. Ve druhém utkání ani jeden z týmů nevedl dvouciferným rozdílem a oba celky se přetahovaly o výhru. Nakonec ji urval Dallas, který v koncovce odolal tlaku domácích a pod vedením Luky Dončiče a jeho 32 bodů a 9 asistencí dokázal sérii vyrovnat.

Pro Dallas byla klíčová pasáž ve čtvrté čtvrtině, kdy ze stavu 67:73 otočil skóre šňůrou 14:0 na 81:73. Vedení pak už v koncovce uhájil trestnými hody.

Tabulka NBA