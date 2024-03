Boston v NBA porazil i Dallas a vyhrál podesáté za sebou, Antetokounmpo řádil proti Chicagu

Basketbalisté Bostonu zvítězili v NBA nad Dallasem 138:110 a připsali si už desátou výhru za sebou. Celtics tak s bilancí 47 výher a 12 proher jasně vládnou Východní konferenci i celé soutěži. Naopak lídr Západní konference Minnesota doma zaváhala se Sacramentem, kterému podlehla 120:124 po prodloužení. Dala tak šanci druhé Oklahomě City se na ni dotáhnout. Hvězdou pátečního večera byl Giannis Antetokounmpo (29), který 46 body a 16 doskoky pomohl Milwaukee k výhře 113:97 nad Chicagem.

Boston na vlastním hřišti v sezoně ztratil jediné utkání a i proti Dallasu potvrdil svou dobrou domácí formu. Nevadilo mu ani to, že Mavericks opět táhl Luka Dončič s 37 body, 12 doskoky a 11 asistencemi. Stal se tak teprve druhým hráčem historie, který v Bostonu dokázal zapsat triple double s minimálně 30 nastřílenými body. Tím prvním byl v roce 2016 Russell Westbrook.

Jenže Boston měl více zbraní. Jayson Tatum dal 32 bodů, Jaylen Brown 25 bodů a Kristaps Porzingis 24 bodů a celý tým dohromady pak trefil 21 trojek. Dallas se ještě držel do třetí čtvrtiny, ve které prohrával o pět bodů, ale posledních 16 minut Celtics ovládli a získali jednoznačnou výhru. "Hraje se proti nim opravdu těžko. Nedají vám snadnou střelu a naopak rozebírají vaší obranu. Každou chybu potrestají trojkou," řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Sacramento dovedl k překvapivé výhře nad Minnesotou náhradník Malik Monk, který dal 39 bodů, z toho většinu ve druhé půli. Zastoupil tak hvězdu týmu De'Arrona Foxe, který k utkání nenastoupil. To Timberwolves měli k dispozici všechny své opory, ovšem nejlepší střelec Anthony Edwards v poločase z utkání odstoupil a zamířil do nemocnice k porodu potomka.

Minnesota se bez své hvězdy trápila, dovedla zápas alespoň do prodloužení, v něm ale v posledních třech minutách neskórovala a Sacramento získalo důležité vítězství do vyrovnaného boje o play off.

Chicago nenašlo v obraně recept na Antetokounmpa, který už poosmé v sezoně pokořil hranici čtyřiceti nastřílených bodů, když proměnil 16 z 22 střel a přidal 12 trestných hodů. Pomohl tak Milwaukee k páté výhře za sebou. Bucks utekli soupeři už v první čtvrtině a postupně vedli až o 25 bodů.

New Orleans zadělalo na výhru 129:102 nad Indianou už v první čtvrtině, ve které Pelikáni nastříleli 48 bodů a vyrovnali tak klubový rekord. "Ani nevím, jak popsat ten pocit. Prostě nám to tam začalo padat, tak jsme dál stříleli. A vše končilo v koši," řekl Brandon Ingram, který dal 19 ze svých 34 bodů právě v první čtvrtině. Pelikáni měli v první čtvrtině úspěšnost střelby 91 procent, což je nejvíce za posledních deset let.

Washington prohrál 115:140 na hřišti Los Angeles Clippers a připsal si tak už čtrnáctou porážku za sebou. Domácí tým přišel v první půlce o hvězdného Westbrooka, jenž utrpěl zlomeninu ruky a čeká ho pauza. Wizards zůstali s bilancí 9 výher a 51 porážek na posledním místě celé soutěže za Detroitem, který sice také prohrál 100:110 s Clevelandem, ale má o jednu porážku méně.

