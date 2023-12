Nejhorší tým NBA na palubovce nejlepšího? Remíza... Detroit má přesto rekordní 28. porážku

Basketbalisté Detroitu vyrovnali 28. prohrou v řadě nejdelší sérii porážek v NBA, kterou drží Philadelphia z přelomu sezon 2014/15 a 2015/16. Ve čtvrtek v Bostonu nestačil hostům ani náskok 21 bodů, podlehli 122:128 po prodloužení. Minnesota využila absence hvězdného Luky Dončiče (24) a porazila Dallas 118:110, na jejím triumfu se 44 body podílel Anthony Edwards.

Pistons poprvé za poslední dva měsíce dovedli duel do prodloužení, navíc poprvé v sezoně vedli o víc než 20 bodů. Nebylo jim to nic platné: Boston ovládl třetí část 35:16 a v nastaveném čase uspěl rovněž díky 35 bodům a osmi doskokům Kristapse Porzingise či 31 bodům a 10 doskokům Jaysona Tatuma. "Jsem neuvěřitelně hrdý na celý tým, na to, jak bojuje. Neustále o sobě slyší pochybovačné řeči, přesto pořád maká. Vím, že se to jednou vrátí,“ prohlásil trenér Detroitu Monty Williams.

V americkém profisportu přesto jeho tým dělí jen jedna porážka od vyrovnání smutného rekordu, který drží Chicago Cardinals z NFL z let 1942-45. "Nechci ale vyhrát jen jeden zápas, nechci to pouze zastavit. Nejsem tak měkký,“ řekl Cade Cunningham, proti Bostonu nejlepší střelec poražených s 31 body a 10 asistencemi.

Detroit bude mít šanci sérii utnout v sobotu, kdy hostí Toronto. Pak se představí v Houstonu, Utahu, Golden State a Denveru. Boston potvrdil s bilancí 24:6 pozici nejlepšího klubu ligy.

Minnesota přehrála Dallas nejen díky Edwardsovi, ale také Rudymu Gobertovi, jenž nasbíral 20 bodů a 11 doskoků. Wolves vedli až o 18 bodů, klíčovou byla nicméně až šňůra 15:3 ve třetí části. "Máme spoustu zbraní, hráčů, na které si musíte dávat pozor. Když hrajeme jednoduše a s lehkostí, je těžké nás ubránit, naopak těžší si to děláme ve chvílích, kdy míč stojí. Dnes jsme předvedli obě tváře,“ řekl Gobert, jehož tým střílel s úspěšností přes 51 procent z pole i z trojky, ztratil ale 22 míčů.

Dončič chyběl Dallasu kvůli stehennímu svalu, na hřišti znovu nebyl ani Kyrie Irving. Nejlepším střelcem byl Tim Hardaway s 32 body. "Když se prohraje, nejsme nikdy spokojeni. Dnes jsme ale viděli spoustu dobrých věcí, které můžeme využít. Třeba energii lavičky,“ řekl kouč Jason Kidd.

Absence Ja Moranta využil šampion z Denveru, který doma porazil Memphis 142:105. Triple doublem se blýskl Nikola Jokič, jenž zakončil duel s 26 body, 14 doskoky a 10 asistencemi, sekundoval mu Jamal Murray s 23 body a devíti asistencemi.

Jokič si připsal 116. triple double v NBA, což ho řadí na čtvrtou příčku. Na třetího Magica Johnsona jich ztrácí 22, druhý Oscar Robertson jich má na kontě 181 a první Russell Westbrook 198.

Victor Wembanyama pomohl San Antoniu k výhře 118:105 v Portlandu, když nastřádal 30 bodů, sedm bloků a po šesti doskocích i přihrávkách. V dresu Golden State nedal nikdo víc než 13 bodů a Warriors tak doma v San Franciscu podlehli Miami 102:114. V týmu vítězů s 26 body zazářil Tyler Herro.