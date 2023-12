Orlando vyrovnalo devátou výhrou v řadě rekord, Boston je i nadále první v NBA

Basketbalisté Orlanda zvítězili v NBA doma nad Washingtonem 130:125 a připsali si devátou výhru za sebou, čímž vyrovnali klubový rekord. V čele tabulky Východní konference jsou dál druzí těsně za Bostonem, který porazil Philadelphii 125:119 a uhájil první místo v celé soutěži. Obhájce titulu Denver zdolal Phoenix 119:111. Suns nepomohlo 30 bodů Kevina Duranta, který se posunul na desáté místo v historické tabulce střelců NBA.

Orlando je jedním ze dvou klubů spolu s Indianou, který nikdy nevyhrál dvouciferný počet zápasů v řadě. Maximem pro něj je devět výher za sebou z let 1994, 2001 a 2011. Teď se mu to povedlo znovu a v příštím zápase v Brooklynu může klubový rekord vylepšit.

S Wizards prohrával floridský tým v první čtvrtině už o devět bodů. Skóre otočil hlavně díky německému mistru světa Franzu Wagnerovi, který nastřílel 31 bodů a potřetí za sebou překonal třicetibodovou hranici. Jeho bratr Moritz dal 18 bodů a Paolo Banchero měl 28 bodů a 13 doskoků.

"Daří se nám něco mimořádného. Je jasné, že porážka jednou přijde, ale budeme se snažit tuhle sérii živit, co to jen půjde. Pro nás to není překvapení, že se nám tak daří, protože máme v týmu skvělou chemii a hrajeme opravdu dobře," řekl Banchero.

Philadelphia nastoupila v Bostonu bez hlavních hvězd Joela Embiida a Tyreseho Maxeye, kteří jsou nemocní. Přesto kladla Celtics odpor, zejména díky 26 bodům Patricka Beverleyho, který je jinak převážně obranným hráčem. Boston však týmovým výkonem Sixers udolal, když čtyři hráči dali po 20 a 21 bodech. Bostonu neuškodila ani absence hlavního pivota Kristapse Porzingise či vyloučení Jaysona Tatuma, který ve třetí čtvrtině za vyrovnaného stavu úmyslně fauloval a následně dostal technickou chybu.

"Byl jsem v šoku. Nehádal jsem se. Oni ale byli připraveni mě vyhodit," stěžoval si Tatum na vyloučení. "Měl jsem pocit, že jsem byl faulovaný já a chtěl jsem to jen prodiskutovat. Nebyl jsem nijak rozčílený, neřekl nic ošklivého," dodal autor 21 bodů. "Jayson si neustále stěžoval. Několikrát jsme mu řekli, ať jde na lavičku, ale stěžoval si dál a zbytečně gestikuloval k rozhodčím," vysvětlil technickou chybu a vyloučení sudí Bill Kennedy.

Čtvrtou výhru za sebou vybojoval Denver, který měl rozhodující nástup na přelomu první a druhé čtvrtiny, kdy získal náskok 17 bodů. Nikola Jokič k výhře přispěl 21 body a 16 asistencemi. Reggie Jackson, který opět převzal rozehrávku po zraněném Jamalovi Murrayovi, dal 20 bodů. Phoenixu nestačilo 31 bodů Jusufa Nurkiče a 30 bodů a 11 asistencí Kevina Duranta, který si v 1003. utkání v kariéře vylepšil bilanci na 27 423 bodů a na desátém místě historického pořadí vystřídal Mosese Malonea.

Dallas bez Luky Dončiče překvapivě prohrál s Memphisem 94:108. Kyrie Irving trefil jen tři z 15 střel a dal 10 bodů. Memphis táhl s 30 body Desmond Bane.

San Antonio bez jedničky draftu Victora Wembanyamy, kterého trápí bolavá kyčel, podlehlo v New Orleans 106:121 a připsalo si už čtrnáctou porážku v řadě.