Souboj generací ovládl v NBA Jokič, Lillard pomohl zdolat svůj bývalý tým

Souboj dvojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA s jedničkou letošního draftu vyzněl lépe pro Nikolu Jokiče (28). Srbská hvězda pomohla obhájcům titulu z Denveru porazit trápící se basketbalisty San Antonia 132:120 po jednoznačném průběhu 39 body, 11 doskoky a devíti asistencemi. Ligový nováček Victor Wembanyama (19) si připsal 22 bodů, 11 doskočených míčů a šest zisků. San Antonio prohrálo třináctý zápas v řadě a je poslední v Západní konferenci.

Podobná čísla jako Wembanyama v nedělním utkání za 24 minut dosud žádný nováček v NBA nezaznamenal. "Rád do hry vnáším něco nového. Zároveň mě těší, že jsem se už teď aspoň trochu zapsal do historie. Je to dobrý pocit," řekl devatenáctiletý Francouz. Spurs mají na kontě třetí nejdelší sérii proher v historii klubu. Od negativního rekordu je dělí tři porážky.

S Denverem prohrávalo San Antonio až o 28 bodů. Při další absenci zraněného Jamala Murrayho se přidali k Jokičovi Michael Porter Jr., který dal 25 bodů, a Reggie Jackson s 20 body. Nuggets vyhráli i osmý domácí zápas v sezoně. Z posledních pěti utkání venku však prohráli čtyři. V Západní konferenci jsou čtvrtí.

První utkání proti svému bývalému týmu zvládl Damian Lillard skvěle. Milwaukee zdolalo Portland 108:102, přičemž zkušený rozehrávač nastřádal 31 bodů. "Dokonce mě napadlo, že bych navštívil soupeřovu šatnu. Byl do divný pocit. Ale když se pak začalo hrát, rychle jsem na to zapomněl," řekl Lillard. S 33 body a 16 doskoky byl hvězdou duelu jeho spoluhráč Giannis Antentokounmpo.

Bucks prohrávali až o 26 bodů, i díky lepší poslední části (33:14) však nakonec uspěli. Byl to jejich největší obrat od listopadu 2012, kdy proti Chicagu stáhli manko 27 bodů. Blazers nestačilo 22 bodů Jeramiho Granta či 18 bodů, 12 asistencí a osm doskoků Malcolma Brogdona.

V dramatickém duelu v New Yorku vedl Phoenix až o 15 bodů, o jeho triumfu nad Knicks 116:113 ale rozhodl až Devin Booker těžkou trojkou z odskoku 1,7 sekundy před koncem. Hvězdný střelec nasbíral 28 bodů a 11 asistencí. Rozhodující trojka byla jeho jedinou úspěšnou ze čtyř pokusů.

Bookerovi sekundoval při absenci Kevina Duranta a Bradleyho Beala Eric Gordon s 25 body. Domácí Jalen Brunson dal 35 bodů a Julius Randle 28.

Ačkoli Brooklyn prohrával s Chicagem až o 21 bodů, zvítězil 118:109. A to i díky druhé čtvrtině, kterou vyhrál jasně 44:19. Nets proměnili 25 trojek, nejvíc v sezoně, a za rekordem soutěže zaostali o čtyři. Po šesti trojkách dali Royce O'Neale a Lonnie Walker. Spencer Dinwiddie nastřílel 24 bodů.

Lídr soutěž Boston zvítězil nad Atlantou 113:103 i díky 34 bodům a devíti doskokům Jaysona Tatuma. Hawks vedl s 33 body Trae Young. Sedmý triumf v řadě stejně jako Phoenix si připsalo Orlando, které i díky 30 bodům Franze Wagnera a Anthonyho Cola porazilo Charlotte 130:117. Ve Východní konferenci je hned za Bostonem. Kvůli zranění kotníku nedohrál zápas rozehrávač Charlotte LaMelo Ball.

