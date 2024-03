Skvělý souboj v NBA. Brunson nasázel 61 bodů, výhru ale slavil Wembanyama se 40 body

Rozehrávač Jalen Brunson (27) nastřílel v NBA 61 bodů, basketbalistům New Yorku ale jeho nový osobní rekord k vítězství nepomohl. Knicks prohráli se San Antoniem 126:130 po prodloužení. Hrdinou vítězného týmu byl Victor Wembanyama (20), který rovněž zaznamenal osobní rekord 40 bodů a k tomu 20 doskoků. Hvězdný Francouz se stal prvním nováčkem za posledních 31 let, který na taková čísla dosáhl. Před ním se to povedlo Shaquilleu O'Nealovi.

"Celý život jsem snil o tom, že budu schopen soupeřit s těmito hráči. Ještě to není ono, ale dnes jsem ukázal, že jsem na správné cestě," řekl Wembanyama poté, co předvedl jeden z nejlepších nováčkovských výkonů v historii. Trestnými hody poslal zápas do prodloužení a v něm pěti body rozhodl o třetí výhře nejhoršího týmu Západní konference za sebou.

"Bude to jeden z nejlepších hráčů, jaké basketbal měl. Jen to, jaké má tělo. A co už byl schopen předvést. Mám k němu velký respekt," prohlásil o dvacetiletém Wembanyamovi Brunson. Hranici 60 bodů pokořil jako sedmý hráč v sezoně, paradoxně počtvrté z těchto sedmi případů to znamenalo porážku.

Brunson, který měl dosud osobní maximum 50 bodů, zároveň o jediný bod zaostal za klubovým rekordem Carmela Anthonyho. "Je výjimečný. I když jsme nevyhráli, Jalen předvedl, že je to jeden z nejlepších hráčů Východní konference. Ale to ukazuje každý zápas," řekl o svém spoluhráči Donte DiVincenzo.

Minnesota v přímém souboji o první místo v tabulce Západní konference zvítězila na hřišti Denveru 111:98 a po čtvrté výhře za sebou drží vedoucí příčku před Oklahomou City. Ta vyhrála 128:103 nad Phoenixem. Denver, který prohrál podruhé po sobě, má stejně výher, ale o jednu porážku více.

Minnesota se mohla opřít o své tři hvězdy. Anthony Edwards dal 25 bodů, Mike Conley 23 bodů a Rudy Gobert měl 21 bodů a 12 doskoků. Za Denver sice nasbíral Nikola Jokič 32 bodů, ale byl příliš osamocen. "Máme velké odhodlání. Chceme hrát nejlépe, jak umíme, a přenést si to do play off. A jestli nám to pomůže být první, druzí nebo třetí, to už je jedno. Hlavní je, abychom byli schopni hrát takový basketbal proti týmům, s nimiž budeme hrát o titul," řekl trenér Timberwolves Chris Finch.

Další zápasy

Velmi vyrovnaný zůstává i boj o desáté místo zaručující předkolo play off. Desátý Golden State zvítězil 115:97 nad Charlotte, jedenáctý Houston udolal Utah 101:100 a uspěl pojedenácté za sebou. Stále ale ztrácí na Warriors jednu výhru.

Miami zvítězilo nejvyšším rozdílem ve své historii, když přehrálo Portland o 60 bodů 142:82. Pro Blazers to byla třetí nejvyšší porážka v klubových dějinách po dvou prohrách o 62 bodů v roce 1998. Miami vytvořilo klubový rekord také 41 asistencemi. K tomu přidalo 21 trojek.

