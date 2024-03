Lakers získali v NBA po dramatickém duelu skalp Milwaukee, Bucks nepomohl ani rozjetý Giannis

Basketbalisté Los Angeles Lakers i bez hvězdného LeBrona Jamese získali v NBA po obrovské bitvě skalp druhého týmu Východní konference Milwaukee. V úterním duelu prohrávali až o 19 bodů, ale nakonec domácí Bucks zdolali po druhém prodloužení 128:124. Zářili především Anthony Davis, autor 34 bodů a 23 doskoků, a Austin Reaves, který zaznamenal triple double za 29 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí. Totéž dokázal v týmu soupeře Giannis Antetokounmpo s 29 body, 21 doskoky a 11 finálními přihrávkami.

"Bylo to jedno z těch utkání, kdy buď zápas můžete víceméně vzdát a soustředit se na další, nebo do toho dáte 110 procent a zkusíte najít způsob, jak se do něj vrátit. A to jsme udělali my," řekl Reaves, který 38,6 sekundy před koncem druhého prodloužení trefil klíčovou trojku za stavu 121:121.

Lakers přitom mohli rozhodnout už na konci základní hrací doby, Reaves ale těžký pokus v časové tísni neproměnil. V prvním prodloužení měl na ruce poslední střelu domácí Damian Lillard, ale zablokoval ho Davis.

V týmu Lakers, kteří si čtvrtým vítězstvím za sebou upevnili deváté místo v Západní konferenci, se na 29 bodů dostal také D'Angelo Russell, jenž přidal i 12 asistencí a sedm doskoků. Na straně Bucks sekundoval Antetokounmpovi s 27 body Lillard, který se ale v závěru druhého prodloužení vyfauloval.

"Musíme se na utkání podívat ještě jednou a poučit se z něj. Proč jsme nebyli schopní ubránit, proč se míč nepohyboval, jak měl, proč jsme prohráli a proč všechny míče 50 na 50 vybojoval soupeř," uvedl Antetokounmpo, jenž zaznamenal devátý triple double v sezoně. S 21 doskoky si vytvořil sezonní maximum.

Dallas vyhrál důležitý zápas konkurentů v boji o přímý postup do play off v hale Sacramenta 132:96. Oba týmy vstupovaly do zápasu s bilancí 42-29 a Mavericks se po páté výhře v řadě osamostatnili na šestém místě Západní konference. Kings klesli na osmu pozici znamenající účast v předkole.

Lídr Dallasu Luka Dončič zaznamenal 28 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí, Mavericks trefili 22 trojek. Nejlepším střelcem Sacramenta byl s 18 body De'Aaron Fox.

Druhý tým Západní konference Oklahoma zvítězila v hale pátého New Orleans 119:112 a přiblížila se na jedinou výhru k vedoucímu Denveru. Thunder vedli Jalen Williams s 26, Josh Giddey s 25 a Shai Gilgeous-Alexander s 24 body. V domácím dresu zaznamenal Zion Williamson 29 bodů a 10 asistencí.

V duelu týmů, které ve svých konferencích drží postupové místo do předkola, Golden State zvítězilo v Miami 113:92. Warriors táhl s 28 body Klay Thompson, domácí hráli bez nemocného Jimmyho Butlera a jejich lídrem byl s 24 body pivot Bam Adebayo.

Tabulka NBA