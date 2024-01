Start kvalifikace se Satoranským i Veselým. Nenechají si to ujít, těší trenéra Ocampa

Čeští basketbalisté vstoupí na konci února do kvalifikace mistrovství Evropy i s oporami Barcelony Tomášem Satoranským (32) a Janem Veselým (33). České televizi to řekl reprezentační kouč Diego Ocampo, který se přijel podívat na adepty národního týmu do Česka.

"To, že přijedou, je skvělá zpráva. Říkali, že si to nechtějí nechat ujít. Doufáme jen, že budou zdraví, protože mají opravdu náročný program," uvedl Ocampo, který během sezony vede v rodném Španělsku druholigovou Tizonu Burgos.

Bývalí hráči NBA Satoranský s Veselým mohou české reprezentaci pomoci díky nedávné dohodě mezi federací FIBA a vedením Evropské ligy, která upravila svůj program tak, aby nekolidoval s mezistátními zápasy, jak tomu bylo dříve.

Nejbližší program české reprezentace. Livesport

Čeští basketbalisté začnou kvalifikaci v pátek 23. února utkáním proti Řecku v Pireu. Tři dny nato přivítají v Pardubicích britský tým. Ve skupině F se utkají ještě s Nizozemskem. Postup si zajistí první tři mužstva. Evropský šampionát se v roce 2025 uskuteční v Lotyšku, Finsku, Polsku a na Kypru.