Životní střela. Rozehrávač Clevelandu rozhodl utkání NBA trefou z vlastní poloviny hřiště

Rozehrávač či křídelní hráč Max Strus (27) rozhodl střelou z vlastní poloviny hřiště v poslední sekundě o domácím vítězství basketbalistů Clevelandu nad Dallasem. Dalekonosný pokus znamenal obrat na 121:119. V úterním utkání to byl Strusův sedmý tříbodový koš, z jiné pozice než zpoza oblouku neskóroval. Nedlouho před životní trefou nasázel čtyři trojky během 67 sekund a pomohl domácím stáhnout desetibodovou ztrátu.

Cavaliers měli na závěrečnou akci minimum času. Po inkasované smeči P. J. Washingtona 2,1 sekundy před koncem už neměli možnost time outu, ale po rozehrání Evan Mobley hned vrátil přihrávku Strusovi, který provedl rychlý dvojtakt a z 18 metrů k velké radosti fanoušků skóre otočil.

"Při posledních pěti trojkách jsem se cítil vážně skvěle. Dostal jsem se do rytmu a vždycky, když jsem vystřelil, jsem tušil, že to tam spadne. A spadlo. A stejné to bylo s posledním pokusem," uvedl Strus. "O takovémhle koši člověk vždycky sní. A zasloužil si to, potom co pro tým odvedl v celé čtvrté čtvrtině," řekl nejlepší střelec Clevelandu Donovan Mitchell, autor 31 bodů.

Dallasu nestačilo 45 bodů, 14 asistencí a devět doskočených míčů Luky Dončiče nebo 30 bodů Kyrieho Irvinga. Cavaliers, kteří si upevnili druhé místo ve Východní konferenci, trefili 20 ze 40 trojek, čímž do značné míry eliminovali i silně negativní bilanci ztracených míčů (5:16).

Další výsledky NBA