Wembanyama si připsal triple double s 10 bloky, Dončič řídil výhru nad Washingtonem

Po sérii sedmi porážek zvítězili basketbalisté San Antonia v Torontu jednoznačně 122:99. Dvacetiletý francouzský talent Victor Wembanyama si připsal druhý triple double v soutěži za 27 bodů, 14 doskoků a ojedinělých deset bloků.

"Dnes jsem se cítil skvěle. Začali jsme dobře, měli jsme tam výkyvy, ale tak to zkrátka v NBA chodí. Spíš jsme byli nahoře," uvedl Wembanyama. Deset bloků nasbíral jako první hráč od ledna 2021, kdy se to povedlo Clintu Capelovi, který tehdy také zaznamenal triple double.

Triple double s deseti bloky předvedl Wembanyama jako čtvrtý nováček po Marku Eatonovi, Ralphu Samsonovi a Davidu Robinsonovi, jenž to zvládl dokonce třikrát. "Je to talentovaný hráč po všech stránkách, což dnes dokázal. Udělal pro výhru od všeho něco," řekl trenér San Antonia Gregg Popovich.

Pátý triumf v řadě si připsal Dallas, který doma zdolal 112:104 Washington, pro nějž to byla sedmá porážka za sebou. K výhře vedl Mavericks desátým triple doublem v sezoně Luka Dončič, jenž nasbíral 26 bodů, 11 doskoků a 15 asistencí. Pro slovinskou hvězdu to znamená 66. triple double v kariéře a devátou příčku v historické tabulce.

Dončič přitom musel během utkání do šatny, aby mu po srážce s Coreym Kispertem sešili několika stehy bradu. Ale vrátil se a i díky němu Mavericks ovládli klíčovou poslední čtvrtinu 34:16. Sekundoval mu s 26 body Kyrie Irving, Daniel Gafford nasbíral za 24 minut 16 bodů a 17 doskočených míčů.

Wizards nebylo nic platných 25 bodů Deniho Avdiji nebo 23 bodů Kylea Kuzmy. Trefili pouze sedm z 32 trojek.

Milwaukee zdolalo obhájce titulu Denver 112:95 v souboji dvou velkých hvězd soutěže. Giannis Antetokounmpo se na výhře podílel 36 body a 18 doskoky. V dresu hostů měl Nikola Jokič 29 bodů, 12 doskoků a osm asistencí.

Antetokounmpa podpořil 18 body Damian Lillard, Jokičovi sekundoval se 14 body a sedmi doskoky Aaron Gordon. Bucks stříleli s úspěšností 50 procent a v duelu vedli až o 28 bodů, až v závěru polevili a poslední část prohráli 21:32. Nuggets proměnili jen 11 ze 40 trojek a pouze 38 procent střel.

Další zápasy

I bez nejužitečnějšího hráče minulé sezony Joela Embiida zvítězila Philadelphia v Clevelandu 123:121. Domácím nepomohlo 39 bodů Donovana Mitchella. Sixers vedli s 24 body Kelly Oubre Jr. a Buddy Hield. Domácí Darius Garland mohl trojkou s klaksonem skóre otočit, ale minul.

Atlanta bez Víta Krejčího podlehla Houstonu 126:136. Český basketbalista opět nastoupil za rezervu College Park v nižší G-League a k vítězství 121:101 nad Capital City přispěl čtyřmi body, sedmi doskoky a sedmi asistencemi.

Souboj nejlepších týmů Západní konference ovládla Minnesota, která vyhrála v Los Angeles nad Clippers 121:100. Karl-Anthony Towns se o vítězství zasloužil 24 body, o bod méně dal Anthony Edwards. Hosté v poločase prohrávali o čtyři body, ale třetí čtvrtinu opanovali 40:19.

Basketbalisté Golden State zvítězili na hřišti Utahu 129:107 a připsali si pátý úspěch v řadě. Zápas zvládli i bez kouče Stevea Kerra, jenž byl v Srbsku na pohřbu svého bývalého asistenta Dejana Milojeviče, který v polovině ledna zemřel poté, co ho postihla srdeční zástava během týmové večeře právě v Salt Lake City. Mužstvo v pondělí vedl asistent Kenny Atkinson.

"Věděli jsme, že to tu bude psychicky náročné, když se to zrovna tady stalo. A bez Stevea to bylo rozhodně divné. V zápase se nám ho (Milojeviče) ale povedlo uctít," řekl Stephen Curry, jenž dal 25 bodů včetně pěti trojek v poslední čtvrtině. Ještě o bod více nastřílel Klay Thompson.

