Biker Michal Maroši slaví každý den. O jeho životě za hranou právě vzniká film

Adam Maršál

Tahoun, srdcař, sportovec i pařan, milovník hudby, průkopník, ale především biker, který nikdy neměl strach. Od prvních pádů přes úspěch na Red Bull Rampage, rodinné štěstí, vítězství ve světovém poháru až po dobrodružství osamělého vlka hledajícího svobodu a životní pravdu, Michal Maroši (45) měl vždycky co říct. Jeho příběh shrne nový celovečerní film od českých tvůrců Fullface Productions s názvem "Ten, co slaví každý den".

Většinu svého života prožil za řídítky. "Lidi chtějí v příběhu slyšet o krvi, krizích, chlastu nebo konfliktech se zákonem," říká Maroši. "Vždycky jsem to měl dost na hraně, ale myslím, že jsem měl život pestřejší," směje se sportovec, který závodil mezi světovou špičkou v BMX, ve sjezdu, ve slopestylu, ve fourcrossu. Jezdil i kilometr pod povrchem v solném dolu i v olympijském ledovém korytě.

Mediale sbíral doma i v zahraničí, v dual slalomu se stal mistrem Evropy, čtyřikrát se zúčastnil obávaného freeridového závodu Red Bull Rampage v Utahu a poslední léta své sportovní kariéry reprezentoval barvy nejlepšího fourcrossového týmu světa RSP Racing, s nímž vyhrál závod světového poháru.

Hrdina YouTube

Na kole skákal bungee z padesáti metrů a během X-Games ve Spojených státech letěl tak daleko, že si při dopadu roztrhl slezinu a zlomenými žebry si propíchl plíce. "Zlomenin bych napočítal pětadvacet," směje se Maroši, nad kterým už doktoři zlomili hůl. Nezapomenutelný byl jeho předjížděcí manévr na závodě JBC v Jablonci, kde se před soupeře dostal jízdou po wallridu. Video z odvážné jízdy získalo na YouTube miliony zhlédnutí a v hlavním zpravodajství ho vysílaly televize od Mexika po Japonsko.

"Ať jsem dělal, co jsem dělal, vždycky jsem měl štěstí, a to hlavně na lidi kolem sebe," říká biker, který byl mezi prvními, kdo v Česku získal podporu společnosti Red Bull. Výrobce energetických nápojů se na scéně objevil v době rozvoje extrémních sportů a streetových disciplín. Zdálo se, že posouvání mezí nebude mít konec.

Na kolech, motorkách, sněžných skútrech, snowboardech, surfech i skateboardech se dělaly věci čím dál odvážnější a šílenější. Byla to éra exhibicí, velkých skoků, souboje s fyzikálními zákony a prorůstání sportů a hudby do nových subkultur, kdy se stíraly hranice mezi obdivuhodnými atletickými výkony a nikdy nekončícím večírkem.

Marosana never Dies

Kolem bikové scény vyrostla celá řada kapel, které Michal prosadil i do svého filmového projektu Marosana never Dies. Přezdívku si Maroši odvezl z Japonska a místních fanoušků. Oslovila je Michalova odvaha i charakteristické dlouhé vlasy svázané do culíku čouhajícího z integrální helmy.

Série videí MND byla plná kaskadérských kousků, z nichž zůstával rozum stát. Podobné klipy se devadesátých letech točily v Severní Americe a Michal byl jedním z prvních bikerů, který tento koncept přinesl do Evropy. Prostřednictvím jeho osobních zážitků tak měli domácí diváci možnost objevovat bikové lokality v Kanadě nebo v USA. Michal často pořizoval záběry ze svého pohledu za pomoci klasické kamery přilepené páskami na přilbě nebo uchycené na stativu v batohu. Přesně kvůli lidem jako on později vznikly kamery GoPro.

Ještě během své aktivní kariéry se stal Marosana legendou. I když ho okolí vnímalo jako celebritu, Michal se k ostatním choval vždycky jako rovný k rovným, což se mu vrátilo v podobě tisíce vřelých přátelství – dávno před vznikem Facebooku. Stovky bikerů ho také následovaly do hor, aby se zúčastnily každoroční akce při příležitosti ukončení sezóny s názvem Marosana End of the Season, z níž se za téměř dvacet let stal velký sportovně-kulturní festival.

Michal Maroši má napínavý život Archiv Michala Marošiho

Čas na bilancování

Na pozadí příběhu jednoho z nejvýznamnějších extrémních sportovců Česka teď vzniká celovečerní snímek o osudu celé generace lidí, kteří upsali život horským kolům. Mnohem spíš než o sportovní dokument půjde o osobní zpověď, životní příběh a třináctou komnatu člověka, který stál nesčetněkrát na hraně mezi životem a smrtí, stejně jako otce od rodiny, který byl tisíckrát postaven před volbu, zda dál pokračovat ve svém snu, nebo se usadit a žít normální život, jako to dělají ostatní. Film o českém bikerovi Michalu Marošim se už blíží do cílové rovinky, ale k dokončení mu pořád ještě chybí desítky, možná stovky hodin práce. Autoři se nyní obracejí na veřejnost s žádostí o podporu.

Nejen o Marošim vzniká nový film Archiv Michala Marošiho

"Na střihu už jsme strávili desítky hodin a další desítky nebo spíš stovky nás ještě čekají," popisují autoři snímku Martin Vrbický a Štěpán Romanov z Fullface Productions, kteří na platformě Hithit.cz spustili crowdfundingovou kampaň k získání chybějících prostředků k dokončení projektu. Finanční prostředky budou použity na dokončení dokumentu a jeho propagaci.

"Dostali jsme se ale do fáze, kdy potřebujeme pomoc od externích spolupracovníků – dramaturgů, zvukařů, střihačů – a jejich práci musíme zaplatit. Právě teď, kdy už jsme do dokumentu dali tolik času a energie, potřebujeme napnout síly a dát do toho úplně všechno," říkají autoři, kteří pro všechny přispěvatele připravili zajímavé odměny jako vstupenky na premiéru, trička, čepice nebo možnost vyrazit s "Márošákem" na trutnovské traily a posunout s ním své hranice zas o kus dál.

"Budeme vděční za jakoukoliv formy podpory. Díky vám dotáhneme dokument do konce a na podzim si dáme drink na premiéře!" vzkazují tvůrci dokumentu, který přibližuje život jedné z nejvýraznějších osobností české bikové scény poslední třiceti let.

Více na tomto odkazu.