Denní menu: Víc sparťanů za Albánii, než za Česko a Pasta proti týmu, který ho umí bránit

Fotbalový víkend tentokrát zaplní Liga národů, ve které mají i čeští fotbalisté šanci přiblížit se postupu mezi elitu. Zámořská NHL nabízí evropskému publiku duel Bostonu se St. Louis, v němž může David Pastrňák rozšířit svůj střelecký účet. Vrací se i závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování a v Málaze se rozhodne o tom, zda český tým postoupí do semifinále BJK Cupu.

Lyžování, Světový pohár

Slalom ženy, Levi (10:00 a 13:00, Eurosport)

Po prologu v Söldenu startuje lyžařský Světový pohár opravdu naplno. Během 16 dnů se karavana představí ve třech zemích a na dvou kontinentech. Víkendovou zastávkou je finské Levi, které je oblíbenou destinací Mikaely Shiffrinové. Devětadvacetiletá Američanka v Laponsku slavila už sedm vítězství a čtyřikrát dojela druhá, a tak je i pro sobotní klání favoritkou, ač ji při prvním závodu sezony porazila Italka Federica Brignoneová. Na startu ale bude chybět kvůli zranění jiná z favoritek, Petra Vlhová ze Slovenska.

Shiffrinová má ale velmi zajímavou motivaci. Jen tři triumfy jí chybí ke kompletaci 100 vítězství a tuší, že by mohla stovky dosáhnout právě doma v Beaver Creeku na začátku prosince.

Tenis, BJK Cup

Polsko – Česko (17:00, ČT Sport)

Magda Linetteová a Iga Šwiateková umlčely natěšené domácí publikum a ukončily španělský sen už v předkole. Finálový turnaj Billie Jean King Cupu tak pokračuje bez domácího týmu. Polsko jde do souboje s Českem jako favorit, tým Petra Pály totiž do dějiště turnaje nakonec dorazil bez Karolíny Muchové a Barbory Krejčíkové. Role týmové jedničky připadne Lindě Noskové, která se zřejmě střetne se Šwiatekovou. "Ona nerada hraje s holkami, které ji dostávají pod tlak. Má ale také dostatek svých zbraní,” naznačila Nosková, že v souboji s pětinásobnou grandslamovou šampionku bude muset hrát agresivní a tvrdé údery.

Českým bonusem je přítomnost světové deblové jedničky Kateřiny Siniakové, která dorazila do Málagy z nedávného Turnaje mistryň. Ta by zřejmě do utkání zasáhla až v případě rozhodující čtyřhry.

Hokej, NHL

Boston Bruins – St. Louis Blues (19:00, Nova Sport 2)

David Pastrňák sice dál vévodí týmovým statistikám, drží si bilanci téměř jednoho kanadského bodu na zápas, ale Boston kvůli děravé obraně často inkasuje a prohrává. V posledním utkání na ledě New Jersey Devils dostali Medvědi sedm gólů, i proto se doma asi zaměří na defenzivu a budou chtít navázat na nedávné vítězství nad Blues v poměru 3:2, které zapsali na ledě soupeře.

Před třemi dny dal vítěznou branku Bostonu právě český kanonýr. Jenže jinak je St. Louis nejméně oblíbeným Pastrňákovým týmem. Za celou kariéru dokázal skórovat proti Blues jen třikrát – pro porovnání v zápasech s Philadelphiní dal 26 branek, Tampě 22 a Torontu 20.

Fotbal, Liga národů

Albánie – Česko (20:45, ČT Sport)

Po bídném začátku se český národní tým zničehonic dostal do čela své skupiny v Lize národů a na hřišti Albánie se může přiblížit postupu do elitní divize. Jenže si také může v solidně rozehrané soutěži pohoršit. Alarmující je totiž bilance zápasů z hřišť soupeře. Za poslední tři roky, z nichž je vyňato letošní Euro, vyhráli Češi venku jen dva soutěžní duely z celkových 11.

V Tiraně čeká na tým Ivana Haška bouřlivé prostředí, i Albánie totiž cítí historickou šanci postoupit mezi smetánku. Český celek navíc bude mít velké problémy se skládáním defenzivy. Na poslední chvíli se omluvili z akce tři stopeři – Martin Vitík, David Zima i Ladislav Krejčí. Paradoxem situace je fakt, že v albánském týmu figurují dva hráči Sparty (Qazim Laci a Indrit Tuci), zatímco v tom českém není žádný. V minulosti přitom právě letenský tým tradičně tvořil kostru reprezentace.