Livesport Daily #79: Návrat do Plzně? Nevím, jestli se to ještě může stát, říká Darida

Livesport Daily #79: Návrat do Plzně? Nevím, jestli se to ještě může stát, říká Darida

Livesport Daily #79: Návrat do Plzně? Nevím, jestli se to ještě může stát, říká Darida

Vladimír Darida (33) po povedeném jaru zahájil svou druhou sezonu v řecké nejvyšší soutěži. V dresu Arisu Soluň sice neúspěšně bojoval o účast v evropských pohárech a hned na startu sezony se se svými spoluhráči musel vyrovnat s výměnou trenéra, ale jinak je na jihu Evropy spokojený. I o tom mluví v dnešním vydání podcastu Livesport Daily.

"Nemůžu říct, že by mě konec v reprezentaci mrzel. Bylo to moje rozhodnutí, nad kterým jsem dlouho přemýšlel a věděl jsem, co chci. Na kluky koukám a sleduju je, držím jim palce. Ale není to tak, že by mě lákalo se vrátit a že bych si po večerech říkal, že jsem to měl odložit. S tímhle mým rozhodnutím jsem spokojený," vrací se Vladimír Darida k národnímu týmu. Teď je bývalý kapitán české reprezentace oporou Arisu Soluň, kde na jaře stihl vstřelit pět branek a přidal i čtyři asistence.

"Fotbal v Řecku je méně svázaný a víc se to podobá tomu, jaká je moje představa fotbalu. Hraje se s míčem, každý se může předvést. Je to úplně jiné, než taková ta svázanost a německý drill, který byl v Bundeslize. Jsem v tomhle směru spokojený, že si tady hezky zahraju," popisuje Darida, že v dresu Arisu má radost z fotbalu.

Po Daridově odchodu jeho bývalý tým, Hertha Berlín, sestoupil do druhé Bundesligy a i tam se zatím velmi trápí. "Doufám, že ještě zaberou a budou bojovat o titul, protože Hertha patří do první ligy. Ale dlouhodobě se to tam nedělalo ideálně, přišel investor s velkými penězi, jenže se s nimi nenakládalo dobře. Kupovala se velká jména, ti hráči ale nepasovali k sobě. Rozvážnější přístup by byl lepší, spíš než na jména koukat na složení mančaftu. Tím to začalo a sestupem to skončilo," vysvětluje svůj pohled na trápení tradičního německého klubu Vladimír Darida.

Livesport Daily #79: Návrat do Plzně? Nevím, jestli se to ještě může stát, říká Darida Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- čím řecké kluby lákají zkušené fotbalisty?

- o spoluhráčích Jakubu Brabcovi a Davidu Mobergu Karlssonovi

- dovede si ještě představit návrat do Plzně?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.